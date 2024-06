Hietzing: Im daskardinal wird das Zeugnis versüßt

Das Schuljahr nähert sich dem Ende und das Team des Cafés daskardinal im Kardinal König Haus am Kardinal-König-Platz in Hietzing möchte allen Schulkindern den Zeugnistag mit einem gratis Minimuffin versüßen.

Anzeige

Das Café daskardinal im Kardinal König Haus hat sich als kommunikativer Treffpunkt im Grätzl etabliert. Für Kinder gibt es Ausmalbögen und einige Spiele. Nicht nur Familien schätzen den barrierefreien Zugang, die gemütliche Terrasse und an heißen Tagen im Inneren eine Klimaanlage . und zum Schulschluss hat man sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Am 28. Juni gibt es im Café eine große Zeugnis-Aktion, bei der jeder Schüler einen köstlichen Gratis-Muffin erhält. „Ich selbst habe mich immer über ein kleines Geschenk am Zeugnistag gefreut und ich war an diesem Tag auch immer mit meiner Mutter im Kaffeehaus“, berichtet Leiterin Katrin Flamm, deren Schulzeit schon etwas länger zurückliegt.

Aktuelle Informationen über das kulinarische und kulturelle Angebot sind auf der Website (www.daskardinal.at) und auf Facebook (daskardinal) zu finden.