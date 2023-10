Hietzing: Weniger für die einen bringt mehr für andere

Zweimal jährlich findet der Flohmarkt der Volkshilfe Hietzing statt, die sich der Unterstützung sozial benachteiligter Familien und Einzelpersonen im 13. Bezirk annimmt – so auch am 14. Oktober

Die Volkshilfe Hietzing steht denjenigen zur Verfügung, die nicht besonders viel Glück im Leben hatten und so in Armut leben und jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Am Monatsende kein Geld mehr zu haben, um Lebensmittel für sich und die eigenen Kinder kaufen zu können, möge zwar für viele unvorstellbar sein, ist aber die tägliche Realität für viele Familien in Österreich – und auch das „reiche“ Hietzing ist leider keine Ausnahme.

Um diesen Menschen unter die Arme greifen zu können, organisiert die Volkshilfe Hietzing am 4. Oktober wieder einen Flohmarkt in der Wolkersbergenstraße 170. „Weniger ist mehr“ ist das diesjährige Motto und wer helfen will, hat schon vorab die Gelegenheit dazu. „Trennen Sie sich von einigen neuwertigen Sachen (Bettzeug, Topf, Jacke, Kinderbuch, Playmobil, Tasche, etc.) und bringen Sie diese am 11.10. oder 12.10. von 9 bis 16 Uhr vorbei zur Volkshilfe Hietzing, 13., Wolkersbergenstraße 170.“, so Organisatorin Andrea Exler und ergänzt „So haben Sie WENIGER und andere MEHR.“ Was genau den Punkt trifft, denn beim Flohmarkt am 14.10. dürfen sich bedürftige Hietzinger kostenlos 10 Sachen, die gespendet wurden, aussuchen.