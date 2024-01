Hietzing: Wenn der Kakao zum Kunstwerk wird

Barbara Jung ist ausgebildete Psychologin, Genussforscherin und Genusscoach. Mit ihrem Shop „Chocofalla“ in Liesing hat sie sich unter anderen kulinarischen Köstlichkeiten dem Kakao verschrieben. Nun wird dieser auch zu Kunst – bei einer Vernissage in Hietzing.

Oft sind es die ganz, ganz kleinen Dinge, die große Wirkung haben. Wie etwa die Bakterien auf Kakaoblüten. Wer diese genau betrachtet, dem offenbart sich eine wahre Welt der Wunder, findet Erich Schopf. Er ist ein sogenannter Bacterioästhet. Bacterioästhetik bedeutet Kreativität, Poesie und Fantasie des Mikrokosmos. Wer sich darunter jetzt nichts vorstellen kann, sollte sich selbst ein Bild davon machen – oder auch gleich mehrere. Die Möglichkeit dazu besteht bei der Vernissage am 12.1.2024 im Grätzlherz Hietzing in der Nothartgasse 40.

Dem aber nicht genug – Künstlerin Nani Fulmek macht aus der Kunst noch einmal Kunst. Sie zeigen uns damit einmal mehr die Dualität aller Dinge. Sie ergänzt auf wundervolle ART und Weise die Werke von Erich Schopf mit ihrem künstlerischen Können. Weiblich, männlich, jung und erfahren, verschiedene Sichtweisen und Kunststile ergänzen sich hier auf wundervolle Weise.

Eintritt frei

Zur Erinnerung: Wer diese beeindruckenden Kunstwerke sehen will, hat bei der Vernissage am 12.1.2024 um 19 Uhr im Grätzlherz Hietzing bei freiem Eintritt Gelegenheit dazu. An diesem Abend werden Sie nicht nur die beeindruckenden Bilder bestaunen können – es werten Sie auch inspirierende Gedichte von Barbara Jung untermalt von sanften Klängen von Albert Reifert.