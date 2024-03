Hietzing: Zu Ostern wird’s bunt im Kindermuseum

Rund um Ostern wird ein abwechslungsreiches Programm im Kindermuseum Schloss Schönbrunn geboten: Das Ostersuchspiel, die Handpuppenführung „Poldi wartet auf den Osterhasen“, die Frühlingsrätselrallye und Poldis Osterbastelwerkstatt sorgen für jede Menge Unterhaltung.

Schlossgeist Poldi ist begeistert, hat der Osterhase doch schon die Osternester im Museum versteckt. Aber was ist da los? In einigen Nestern sind Küken aus den Eiern geschlüpft. 1, 2, 5, 8… es wuselt nur so von flauschigen Küken, sodass Poldi beim Zählen ganz durcheinanderkommt. Die Hilfe der kleinen Besucher wird benötigt, dann wartet eine kleine Belohnung.

Bei der Handpuppenführung „Poldi wartet auf den Osterhasen“ wird allerhand über das Osterfest und die verschiedenen Oster- und Frühlingsbräuche verraten. Die Frühlingsrätselrallye führt mit spannenden Fragen und kniffligen Aufgaben rund um die verschiedensten Festlichkeiten am und um den Kaiserhof quer durch das Museum.

Ostergeschenke und -deko stehen in im Mittelpunkt. Kleine Besucher können, je nach Alter, ein kuscheliges Schaf, einen Eierbecher mit Hahn oder eine Osterhasendose basteln. Mit dem „Bastelsackerl to go“ kann zu Hause munter weitergebastelt werden.

DAS OSTERPROGRAMM IM DETAIL

Poldis Osterbastelwerkstatt

Am 16. und 17.3. und 23. bis 30.3., ganztägig und von 18.3. bis 22.3. 2024 ab 13:00 Uhr | letzter Einlass in die Bastelwerkstatt: 16:00 Uhr | € 6,00 pro Werkstück | für Kinder ab 5 Jahren | nur in Begleitung eines Erwachsenen. Keine Reservierung erforderlich.

Basteln to go: 18. bis 22.3. von 10:00 bis 13:00 Uhr und 31.3. und 1.4. von 10:00 bis 16:00 Uhr sind die Bastelstücke als „basteln to go“ erwerbbar.

Handpuppenführung „Poldi wartet auf den Osterhasen“

Am 16. und 17.3. und vom 23. bis 27.3. um 10:15 Uhr | für Kinder ab 4 Jahren | im Museumseintritt inkludiert | Reservierung empfohlen.

Ostersuchspiel

Vom 16.3. bis 1.4. von 10:00 bis 17:00 Uhr | im Museumseintritt inkludiert.

Frühlingsrätselrallye „Glamouröse Feste am Kaiserhof“

Vom 16.3. bis 1.4. von 10:00 bis 17:00 Uhr | letzter Start um 16:00 Uhr | für Kinder ab 7 Jahren | im Museumseintritt inkludiert.

Alle weiteren Infos unter Kindermuseum Schloss Schönbrunn