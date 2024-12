Hilfe durch Musik: Rekordsumme durch Weihnachtskonzert

Mit einem beeindruckenden Staraufgebot und einer bewegenden Spendenaktion feierte Clemens Unterreiner das traditionelle Benefiz-Weihnachtskonzert. Die beeindruckende Summe von EUR 29.110 wird direkt an Hilfsprojekte für Menschen in Not in Österreich gespendet.

Im Dezember versammelte der Präsident des Vereins HILFSTÖNE, Clemens Unterreiner, zahlreiche prominente Künstler:innen zum jährlichen Benefiz-Weihnachtskonzert in der Lutherischen Stadtkirche. Neben internationalen Musikerkolleg:innen und Nachwuchstalenten trugen auch Staatsopernsopranistin Maria Nazarova, Heldentenor Andreas Schager, Mezzosopranistin Patricia Nolz und Schauspielerin Andrea Jonasson mit ihren Stimmen dazu bei, Menschen in Not zu unterstützen.

Spendenaktion für Menschen in Not

Lidia Baich (Geige), Anneleen Lenaerts (Harfe), Alexandra Goloubitskaia und Stephen Hopkins (Klavier) sowie Trompeter Daniel Ott verstärkten mit ihren einzigartigen Darbietungen die Atmosphäre des Konzerts. Der Reinerlös von EUR 29.110 fließt direkt an den karitativen Verein HILFSTÖNE und unterstützt Hilfsprojekte für Menschen in Österreich.„Ein wirklich großartiges Ergebnis. Für mich ist heute schon Weihnachten“, freute sich Unterreiner vor den mehr als 400 Gästen in der ausverkauften Lutherischen Stadtkirche.

Ehrungen für langjährige Unterstützer

Im Anschluss an das Konzert ehrte Clemens Unterreiner die treuen Unterstützer:innen des Projekts. Er verlieh das „Goldene Ehrenzeichen der Hilfstöne“ an Andrea Jonasson, Wolfgang Bankl und Anneleen Lenaerts. Diese Auszeichnung erhielt er für ihre langjährige und kontinuierliche Unterstützung.