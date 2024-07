Hinter den Kulissen des historischen Parlaments

WBB-Leser aus Ottakring, Hernals, Währing und Döbling aufgepasst: Nach dem Sommer gibt es wieder exklusive Führungen mit Christian Oxonitsch. Einfach anmelden.

Anzeige

Seit zwei Jahren darf der einstige Wiener Stadtrat und heutige Nationalratsabgeordnete die Gäste im Hohen Haus begrüßen: In Summe waren es schon mehr als 2.000 aus seinem westlichen Wahlkreis. Und das Schöne: das Interesse am “Haus der Demokratie” am Ring ist weiterhin ungebrochen. Kein Wunder: Der Nationalratssitzungsaal und der historische Reichsratssitzungssaal, die sonst nur sehr eingeschränkt besucht werden können, sind an diesen Tagen frei zugänglich.

Einstündige Führung

Also heißt es für die Ottakringer, Hernalser, Währinger und Döblinger, sich schnell für einen der vier Termine zu entscheiden. Christian Oxonitsch empfängt die Wiener Bezirksblatt-Leser persönlich und steht bei der einstündigen Führung auch für Fragen und Einblicke zur parlamentarischen Arbeit zur Verfügung. Zum Abschluss gibt es noch die einmalige Gelegenheit, von der Terrasse des Parlaments den Blick in die Innenstadt zu genießen.

Die drei Termine

Samstag, 31. August, 11 Uhr

Samstag, 7. September, 12.30 Uhr und 15 Uhr

Samstag, 14. September, 11 Uhr

Anmeldung unter Telefon 01/492 07 66 unbedingt erforderlich. Treffpunkt ist jeweils 15 Minuten vor dem angegebenen Führungstermin beim Besuchereingang hinter der Pallas Athene. Lichtbildausweis mitnehmen.