Hochhauspark wird neuer Grätzel-Treff

Seit Juli des Vorjahrs wurden Ideen für den liebevoll „Hochhauspark“ genannten Leopold-­Rister-Park im Süden des ­Bezirks gesammelt. Im April wurden die ersten Entwürfe präsentiert und Feedback von der Bevölkerung eingeholt. Diese Meinungen flossen in die Planungen ein. In wenigen Wochen werden die konkreten Pläne präsentiert.

Neuer Treffpunkt

„Der Leopold-Rister-Park wird 2023 umgestaltet und soll für die Menschen ein Park werden, den sie noch lieber besuchen. Es soll ein Ort zum Verweilen, Spielen und Austauschen sein. Der ‚Hochhauspark‘ soll ab nächstem Jahr ein öffentlicher Raum sein, an dem man noch lieber Zeit verbringt“, erklärt die ­Margaretner Bezirksvorsteherin ­Silvia Jankovic. Am 26. September können sich Interessierte von 16 bis 18 Uhr selbst ein Bild vor Ort machen. Die Entwürfe werden direkt im Park ausgestellt. Direkt auf dem Platz vor dem Sportkäfig. „Wasserspiel für Kinder, Fitness­geräte, neuer Boden­belag, mehr Grün … Es wird eini­ges für die Verbes­serung des Parks getan – schauen Sie sich an, was Sie erwar­tet und wie der Leopold-­Rister-Park zu einem ‚Treffpunkt im ­Grünen‘ wird“, lädt die Bezirksvorsteherin Bewohner und Anrainer zur Präsentation ein.