Die Wiedner Hauptstraße als Hitze-Hotspot

Im Juni sind die Ideen der Margaretner zu drei Orten an der Wiedner Hauptstraße gefragt: für mehr Grün und mehr Aufenthaltsqualität. Drei Termine sind fix.

Die Wiedner Hauptstraße soll in den nächsten Jahren Schritt für Schritt einladender werden. Als ersten Schritt lädt die Bezirksvorstehung Margareten gemeinsam mit der Gebietsbetreuung im Juni zu Mitmach-Veranstaltungen direkt vor Ort ein. Dabei werden Ideen für drei konkrete Orte entlang der Wiedner Hauptstraße gesammelt.

Großes Potential

„Die Wiedner Hauptstraße hat großes Potenzial, ein besserer Ort zum Verweilen und Plaudern zu werden. Gerade an jene Stellen, die sich im Sommer stark aufheizen, wollen wir gemeinsam mit den Menschen im Grätzl erste Schritte setzen”, betont Bezirksvorsteher Michael Luxenberger.

Drei Termine

Für jeden der drei Orte gibt es eine eigene Veranstaltung, bei der die Anrainer ihre Vorschläge einbringen können. Gefragt sind Ideen für die Flächen bei der Wiedner Hauptstraße 94 rund um den Brunnen, bei der Wiedner Hauptstraße 91 in der Nähe des Rainer-Gymnasiums sowie bei der Wiedner Hauptstraße 106 vorm Theater Scala.

Der Überblick

12. Juni, 16:00–18:00 Uhr, Wiedner Hauptstraße 94 (rund um den Brunnen).

18. Juni, 14:00–16:00 Uhr, Wiedner Hauptstraße 91 (auf der Höhe des Rainer-Gymnasiums).

26. Juni, 16:00–18:00 Uhr, Wiedner Hauptstraße 106 (vorm Theater Scala).

Wiedner Hauptstraße 94 rund um den Brunnen (Bild: GB*/Christina Schneider).