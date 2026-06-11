5. Bezirk

Hilfe für unsere Vierbeiner

Widerhaken: Initiative für Hunde in Margareten

Lesezeit: 1 Min.
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Von Hans Steiner
Hunde-Initiative: Bezirks-Vize Lipinski mit einer Margaretner Unterstützerin (Bild: Lipinski).
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Die sogenannten “Hunde-Grannen” sind für Vierbeiner ein Riesenproblem. Die borstenartiken Pflanzenteile können sich leicht im Fell verhaken.

Margareten will nun dagegen vorgehen. Bezirks-Vize Christoph Lipinski startet mit der Tierärztin Andrea Lueder und Hundeaktivistin Barbara Kiss eine Petition für die Beseitigung der Hunde-Grannen in den Hundezonen sowie Grünflächen im Bezirk.

Was sind Hunde-Grannen?

Das sind borstige, pfeilförmige Samenstände bestimmter Gräser. Besonders problematisch sind sie im Sommer, wenn sie trocken werden und sich leicht von der Pflanze lösen. Dann wirken sie wie Widerhaken und bewegen sich nur in eine Richtung: schlimm, wenn sie im Fell eines Hundes stecken.

Unterschriften gesammelt

Nun werden Unterschriften gesammelt und in weiterer Form dem Margaretner Bezirksvorsteher übergeben. “Wir wollen, dass Bewegung in die Sache kommt, den Hunden muss geholfen werden. An folgenden Orten kann man unterschreiben”, so Lipinski.

Die Liste der Unterstützer

Tierambolatorium am Draschepark
Schelleingasse 45, 1040 Wien

La Cette Fontane
Siebenbrunnenplatz 6, 1050 Wien

Café Siebenbrunnen
Reinprechtsdorfer Str. 29, 1050 Wien

Bar Remeber
Wiedner Hauptstraße 154, 1050 Wien

Bierometer
Margaretenpl. 9, 1050 Wien

Landlocked
Rüdigergasse 14/3, 1050 Wien

Cafe Jaquline
Siebenbrunnengasse 26, 1050 Wien

Cafe Das Fünfte
Pilgramgasse 20, 1050 Wien

Semmerl & Co
Siebenbrunnenfeldgasse 13, 1050 Wien

Tabak Trafik Mosquera Nubia Stella
Wiedner Hauptstraße 146/148, 1050 Wien

Dog Dialog – Petra Frey
Wiedner Hauptstraße 135, 1050 Wien

SPÖ Margareten
Kohlgasse 27, 1050 Wien

Christoph Lipinski mit Hundebesitzerin (Bild: Lipinski).
Christoph Lipinski mit Hundebesitzerin (Bild: Lipinski).
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