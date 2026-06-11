Widerhaken: Initiative für Hunde in Margareten

Die sogenannten “Hunde-Grannen” sind für Vierbeiner ein Riesenproblem. Die borstenartiken Pflanzenteile können sich leicht im Fell verhaken.

Margareten will nun dagegen vorgehen. Bezirks-Vize Christoph Lipinski startet mit der Tierärztin Andrea Lueder und Hundeaktivistin Barbara Kiss eine Petition für die Beseitigung der Hunde-Grannen in den Hundezonen sowie Grünflächen im Bezirk.

Was sind Hunde-Grannen?

Das sind borstige, pfeilförmige Samenstände bestimmter Gräser. Besonders problematisch sind sie im Sommer, wenn sie trocken werden und sich leicht von der Pflanze lösen. Dann wirken sie wie Widerhaken und bewegen sich nur in eine Richtung: schlimm, wenn sie im Fell eines Hundes stecken.

Unterschriften gesammelt

Nun werden Unterschriften gesammelt und in weiterer Form dem Margaretner Bezirksvorsteher übergeben. “Wir wollen, dass Bewegung in die Sache kommt, den Hunden muss geholfen werden. An folgenden Orten kann man unterschreiben”, so Lipinski.

Die Liste der Unterstützer

Tierambolatorium am Draschepark

Schelleingasse 45, 1040 Wien

La Cette Fontane

Siebenbrunnenplatz 6, 1050 Wien

Café Siebenbrunnen

Reinprechtsdorfer Str. 29, 1050 Wien

Bar Remeber

Wiedner Hauptstraße 154, 1050 Wien

Bierometer

Margaretenpl. 9, 1050 Wien

Landlocked

Rüdigergasse 14/3, 1050 Wien

Cafe Jaquline

Siebenbrunnengasse 26, 1050 Wien

Cafe Das Fünfte

Pilgramgasse 20, 1050 Wien

Semmerl & Co

Siebenbrunnenfeldgasse 13, 1050 Wien

Tabak Trafik Mosquera Nubia Stella

Wiedner Hauptstraße 146/148, 1050 Wien

Dog Dialog – Petra Frey

Wiedner Hauptstraße 135, 1050 Wien

SPÖ Margareten

Kohlgasse 27, 1050 Wien