So sauber: Der 48er-Tandler feiert Geburtstag

Vier und elf Jahre jung sind die 48er-Tandler in der Donaustadt und in Margareten. Im Sommer werden die Jubiläen zweimal gefeiert.

2015 öffnete der 48er-Tandler in Margareten erstmals seine Pforten, 2022 folgte Donaustadt. Beide Secondhand-Märkte erfreuen sich großer Beliebtheit, monatlich bekommen 100 Tonnen gut erhaltene Altwaren durch den Weiterverkauf ein zweites Leben.

Abfall vermeiden

Der Umweltaspekt ist nicht zu unterschätzen, denn durch die beiden 48er-Tandler wurden bis heute rund 3.000 Tonnen Abfall vermieden und rund 16.000 Tonnen Kohlendioxid eingespart.

Geburtstags-Glücksrad

An den Jubiläumstagen wartet vorort von 15 bis 18 Uhr das 48er-Tandler-Glücksrad auf die Gäste. Jeder Kunde darf einmal drehen und einen 48er-Fanartikel mit nach Hause nehmen.

Gut fürs Börserl, Herz & Klima

Der 48er-Tandler bietet exklusive Einzelstücke mit Geschichte. Das bunte Sortiment stammt aus Abgaben auf den Mistplätzen, wo intakte Gegenstände in der 48er-Tandler-Box gesondert gesammelt werden. Dazu kommen nicht abgeholte Stücke aus dem Zentralen Fundservice und nicht mehr benötigte Gegenstände von anderen Quellen der Stadt.

Die beiden Feste

4 Jahre 48er-Tandler Donaustadt am 8. Juli: 5., Siebenbrunnenfeldgasse 3

11 Jahre 48er-Tandler Margareten am 21. August 2026: 22., Percostraße 2

Öffnungszeiten: jeweils Mittwoch bis Samstag von 10 bis 18 Uhr.