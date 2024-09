Hochwasser und heftiger Sturm: U-Bahnen eingeschränkt!

Die Schlechtwetter-Katastrophe hat die Stadt erreicht. Wienfluss und Donaukanal sind übergelaufen, Bäume umgestürzt. Die U-Bahn ist eingeschränkt.



Der Wienfluss hat bereits in der Nacht einen kritischen Pegelstand erreicht, mittlerweile ist das Wasser auch am Donaukanal zu stark gestiegen. Die Wiener Linien müssen daher umfassende Schutzmaßnahmen an verschiedenen U-Bahn-Linien ergreifen.



Sandsäcke & Balken

Die betroffenen U-Bahn-Trassen werden mit Dammbalken und Sandsäcken vor dem eindringenden Wasser geschützt und der U-Bahn-Betrieb muss teilweise eingestellt werden. Die U4 kann nur zwischen Heiligenstadt und Friedensbrücke fahren, die U6 wird weiterhin zwischen Floridsdorf und Westbahnhof sowie Bahnhof Meidling und Siebenhirten geführt.



U3 teilweise eingestellt

Die U3 ist zwischen Rochusgasse und Simmering eingestellt. Die U2 fährt nur zwischen Seestadt und Taborstraße. U-Bahn-Fahrer müssen großräumig auf andere Linien ausweichen. Folgende Ersatzlinien stehen zur Verfügung:

U2: Weichen Sie auf die Linien 1 und 71 aus.

U3: Weichen Sie auf die Linien 18, 71 und 74A aus.

U4: Zwischen Hütteldorf S U und Karlsplatz U haben die Wiener Linien einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Haltestellen sind in der WienMobil App unter „Betriebsinfo“ – „geplant“ – „U4 Hochwasser“ zu finden.

Die Linie D steht als Ersatz zwischen Heiligenstadt S U und Karlsplatz U zur Verfügung.

U6: Die Linie 62 wurde verlängert und wird von Lainz über Bahnhof Meidling S U – Margaretengürtel U – Westbahnhof S U – Burggasse, Stadthalle U geführt.