Hochwasser: Telefon-Seelsorge jetzt rund um die Uhr erreichbar

Die Zahl der Anrufe bei der Telefonseelsorge steigt, jedes zweite Gespräch dreht sich aktuell um die Hochwasser-Katastrophe. Unter der Notrufnummer 142 ist die Telefonseelsorge österreichweit rund um die Uhr kostenlos für Sorgen und Nöte erreichbar.

Wenn die Belastungen zu groß werden, hilft oft schon ein offenes Ohr, dass auch zuhört. Ein solches findet man rund um die Uhr bei der Telefonseelsorge. Einen Anstieg der Anrufe verzeichnet die Telefonseelsorge Wien seit Beginn der Hochwasser-Situation. 150 Anrufe gehen zurzeit täglich bei der Notrufnummer 142 in Wien ein, davor waren es rund 130 am Tag.

Jedes zweite Telefonat handelt von der Hochwasser-Situation, sehr viele vom Hochwasser Betroffene melden sich mit ihrer Verzweiflung und Sorge. „Viele unserer Anrufer stehen vor den Trümmern ihrer Existenz, sie sind abgeschnitten von der Außenwelt und machen sich große Sorgen, wie es weitergeht. Wir sind rund um die Uhr für alle da, die einen Menschen brauchen, der ihnen zuhört und die Sorgen und Nöte mit ihnen teilt. Für alle, die Ängste und Sorgen haben, möchten wir ein Ankerpunkt sein in diesen so stürmischen und herausfordernden Zeiten“, so Carola Hochhauser, evangelische Leiterin der Telefonseelsorge Wien.

Von Telefon bis zum Chat

Die Telefonseelsorge ist unter der Notrufnummer 142 rund um die Uhr kostenlos aus ganz Österreich erreichbar. Neben der Notrufnummer gibt es auch die Möglichkeit, sich anonym per Chat an die Telefonseelsorge zu wenden (https://chat.onlineberatung-telefonseelsorge.at). Dieses Angebot ist täglich von 16 bis 23 Uhr verfügbar. Das Seelsorge-Team ist auch per E-Mail erreichbar (https://chat.onlineberatung-telefonseelsorge.at/hc/de/requests/new).

Die Telefonseelsorge Wien ist ein Angebot der Katholischen und Evangelischen Kirche.