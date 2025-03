Hochwertiges Wohnen in Döbling: Besichtigung am 4. & 5. April

Döbling, einer der attraktivsten Bezirke Wiens, ist bekannt für seine grüne Umgebung und erstklassige Wohnqualität. Hier präsentiert Raiffeisen WohnBau zwei herausragende Wohnbauprojekte, die für Quality Living auf höchstem Niveau stehen.

Am 4. und 5. April haben Sie die Gelegenheit, alle verfügbaren Eigentumswohnungen hautnah zu erleben.

Krottenbachstraße: Modernes Wohnen am Fuße des Hackenbergs

In der Krottenbachstraße 182, unweit der traditionellen Neustifter Heurigen, befinden sich 32 moderne Eigentumswohnungen mit gehobener Ausstattung und optimaler Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Die exklusiven Apartments verfügen über Wohnflächen zwischen 51 m² und 113 m² und bieten Balkons, Loggien, Terrassen oder Eigengärten. Die Südhanglage sorgt für eine optimale Lichtdurchflutung und eine wunderschöne Aussicht.

Raffelspergergasse: Ruheoase mit Blick auf die Weinberge

Nur einen Katzensprung entfernt von der Krottenbachstraße, finden Sie in der Raffelspergasse 26 ein weiteres Traumprojekt in absoluter Ruhelage. In einer Sackgasse mit ausschließlich Anrainerverkehr bieten 20 Wohneinheiten einen idyllischen Blick über Wien. Die Wohnungen, zwischen ca. 50 und 156 m², sind alle mit Balkons, Terrassen oder Eigengärten ausgestattet. Die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist dank zweier Bus- und U-Bahnlinien sowie der Schnellbahn optimal.

Hochwertige Ausstattung für modernen Lifestyle

Beide Projekte zeichnen sich durch hochwertige Ausstattung wie Echtholzparkettböden und Fußbodenheizung aus. Die hauseigenen Tiefgaragen sind für E-Ladestationen vorbereitet, und ein Home Delivery Space ermöglicht kontaktlose Paketzustellung. Lassen Sie sich von der Architektur, den durchdachten Grundrissen und der hochwertigen Ausstattung überzeugen

Tag der offenen Tür: Besichtigung ohne Anmeldung

Interessierte können die Apartments an folgenden Tagen ohne Anmeldung besichtigen:

4. April von 14 bis 18 Uhr

5. April von 11 bis 15 Uhr

Entdecken Sie die Balance zwischen Stadt- und Naturleben, und erleben Sie Wohnkomfort auf höchstem Niveau.

Mehr Infos zu den Projekten von Raiffeisen WohnBau hier: