Hochzeitsboom: Neuer Rekord trotz vieler Stornos

Die Statistik Austria hat die Daten zu den letztjährigen Hochzeiten erhoben. Dabei kam heraus, dass es 2022 mit 47.482 Eheschließungen einen Rekord gab. Für Wien bedeutet das mit 9.317 Hochzeiten ein Plus von 14,8 %. Es gibt allerdings auch viele Stornierungen aufgrund der Teuerung.

„Die Hochzeitsbranche boomt, das zeigen auch die Zugriffszahlen auf unsere Portale, die im Mai 2023 gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr um rund 40 Prozent gestiegen sind“, erklären Bernhard Fichtenbauer und Roland Pöll , die Gründer von hochzeits-location.info und Hochzeit.click. Neben dem derzeitigen Boom sorgen die allgemeinen Preissteigerungen jedoch auch für ein überdurchschnittlich hohes Maß an Stornierungen. Dies gibt allerdings schnell entschlossenen Paaren die Chance, freie Sommertermine in Top Locations zu ergattern (siehe Top 10 am Ende des Artikels).

Hochzeit im Freien als Trend

Wie schon in den letzten Jahren zeichnen sich zwei große Trends ab: Outdoor-Hochzeiten und nachhaltige Hochzeiten (Green-Weddings). Auch die Buchung von Weddingplannern spielt eine zunehmende Rolle, da sie extravagante Wünsche der Brautpaare in die Tat umsetzen können. Ebenso im Trend liegt die Buchung von Hochzeitsrednern, die die Feierlichkeiten in einem würdigen Rahmen einfangen. Optisch geht der Trend wieder in die klassischere Richtung: Seidenkleider ohne Spitze, lange Handschuhe, Perlen, etc.

In allen Bundesländern mehr Ehen

Laut den Zahlen der Statistik Austria ist die Zahl der Eheschließungen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden im Jahr 2022 in Österreich 47.482 Ehen geschlossen. Dies ist höchste Wert seit dem Jahr 1987, als letztmalig die Auszahlung der Heiratsprämie erfolgte. Zusätzlich wurden im selben Zeitraum 1.598 eingetragene Partnerschaften begründet. In allen Bundesländern wurden 2022 mehr Ehen geschlossen als im Jahr davor. Besonders heiratsfreudig waren die Menschen in Kärnten (+ 21,6 %), im Burgenland und in Niederösterreich (je + 17,9 %) sowie in der Steiermark (17,3 %). Wien konnte mit 9.317 Hochzeiten eine Steigerung von 14,8 % gegenüber dem Jahr 2021 erzielen. Das Erstheiratsalter der Männer lag 2022 bei durchschnittlich 33,3 Jahren, jenes der Frauen bei 31,3 Jahren.

Top Locations in Wien

Auch die beliebtesten Plätze für die Feier des ewigen Bundes wurden ausgewertet. Die Top 10 für die Brautleute in Wien sind folgende Veranstaltungsorte:

Hermes Cafè Restaurant Labtselle Vienna Ballhaus Das Chadim Oktogon Am Himmel Hochzeit22dao Casino Baumgarten Palais Coburg Residenz Concordia Schlössl Schloss Miller-Aichholz, Europahaus Wien Schubert Location