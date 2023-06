Hoffnung für unser Wien: Der Tourismus brummt!

Gute Aussichten für unsere Stadt und die wichtige Tourismuswirtschaft: Es geht aufwärts. In den ersten Monaten wurde fast das Niveau vor Corona erreicht. Ein Hoffnungsschimmer für viele Branchen.

Die Deutschen strömen wieder in Massen nach Wien. 345.000 alleine im April (+31 % gegenüber 2022). Platz zwei geht an Österreich (261.000) vor Italien (89.000), USA (72.000) und England (52.000). Womit der April 95 % des Aufkommens vor der Pandemie 2019 erreichte – in Summe gab’s 1,5 Millionen Übernachtungen (+41 %). Von Jänner bis April wurden 4,5 Millionen Gästenächtigungen gezählt.

Werbung in den USA

Das Brummen bei den Gästen ist ein Hoffnungsschimmer für den Wirtschaftsstandort, zumal bis März 188,5 Millionen Euro erwirtschaftet wurden. Und es geht noch mehr: Die Hotelauslastung lag im April bei 59,5 %, die Zimmerauslastung bei 75 %. Damit der Boom anhält, betreibt die Stadt wieder mehr Werbung im Ausland – erst vor kurzem fand im Big Apple zum 67. Mal der Viennese Opera Ball statt. New York liebt den Walzerschritt – und jeder Bericht kann helfen, mehr US-Touristen nach Wien zu locken.