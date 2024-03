Skispaß und Entspannung: Aktivurlaub in Obertauern gewinnen

Gewinnen Sie einen Aktivurlaub (2 Nächte) für 2 Personen inkl. Halbpension im Hotel ALPINA**** in Obertauern.

Ein Urlaub am „Dach der Alpen“ in Obertauern zählt zu den Geheimtipps des aktiven Winters! Skifahren mit Schneegarantie von Ende November bis weit in den April hinein, auf mehr als 100 km bestens präparierten Pisten, die direkt vor der Haustüre starten und enden!

Ihre Homebase das ALPINA**** erwartet Sie mit gemütlichen Zimmern, weitläufigen Lounges, einem perfekt-stärkenden Frühstück und vielem mehr! Lassen Sie sich von den Profis im Team die besten Pisten und Almhütten zeigen, genießen Sie Burger und mehr im hauseigenen American Diner Lazy Flamingo, und machen Sie sich im Wellnessbereich fit für den nächsten aktiven Urlaubstag!

www.hotelalpinaobertauern.com

