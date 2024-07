Das House of Beauty glänzt in neuem Look!

Luxustempel auf der Kärntner Straße wiedereröffnet: Nach kurzer Umbauphase steht der DOUGLAS Flagship-Store zum ausgelassenen Shopping bereit.

Anzeige

Beauty-Queens und -Kings können erleichtert aufatmen. Der Luxus-Store von DOUGLAS in bester City-Lage hat seit 1. Juli wieder seine Pforten geöffnet. Nach wenigen Wochen Umbauzeit kann man sich auf zwei Etagen mit 795 Quadratmetern durch das umfangreiche und luxuriöse Portfolio shoppen. “Unser neuer Store auf der Kärntner Straße 17, mitten im Herzen von Wien, stellt ein herausragendes Beispiel unserer Strategie dar”, erklärt Veit Weiland, CEO DOUGLAS DACH. “Es ist ein Dreiklang aus ikonischer Architektur, historischer Urbanität sowie Luxus und Expertise auf der Fläche.”

Produkte-Paradies

Im Erdgeschoss des House of Beauty können Kund:innen thematisch unterteilte Themen-, Marken- und Produktwelten erleben. Von Gesichtspflege-Brands bis hin zu angesagten Trendmarken dekorativer Kosmetik präsentiert der Store einen sorgfältig ausgewählten Mix an Neuheiten, Bestsellern und Klassikern. Im Obergeschoss findet sich ein vielfältiges Luxus- und Nischenduft-Sortiment, zu dessen Highlight-Marken unter anderem XERJOFF, Versace Atelier und Creed zählen. Der Fokus richtet sich aber auf Luxusdauerbrenner wie Chanel, Armani, Tom Ford oder Lancôme – sowie auf Österreichs Exklusivmarken Charlotte Tilbury, Carolina Herrera, Augustinus Bader und Dr. Barbara Sturm.

Top-Services für Kund:innen

Der Flagship-Store ist aber nicht nur Shopping-Paradies, sondern bietet auch zahlreiche Beauty-Services an. An der Benefit Brow-Bar können Augenbrauen gezupft, gefärbt oder geliftet werden – und in der neuen Beauty Suite gibt es ein Rundum-Angebot an Treatments, wie Microneedling, Microdermabrasion, Ultraschall und Hydrafacial. Aber auch Mani- und Pediküre stehen zur Wahl. Für alle, bei denen es schnell gehen muss, bietet der Store einen After Work Make-up Service an, bei dem Kund:innen in 15 Minuten top gestylt in den Abend entlassen werden.

Große Eröffnungsparty

Von Gewinnspielen über Glücksrad-Verlosungen und Produkte zum Testen bis hin zu Fotospots und Produktberatungen: bei der großen Eröffnungsfeier ab 18. Juli können sich die Wiener:innen drei Tage lang auf vielfältige Aktionen, Angebote und besonderes Beauty-Entertainment freuen.