Wau! Doppelt soviel Platz für Neubaus Hunde

Leinenloses Herumtoben ist für Neubaus Vierbeiner jetzt in vergrößerter Hundezone bei der U-Bahn-Station Thaliastraße möglich.

Zuria, Kuko, Milow und Molly haben sie bereits getestet und für gut befunden – die neue Hundezone am Lerchenfelder Gürtel. Die Golden Retriever der Bezirksrät:innen Dominique Otto und Gülay Cataltepe zeigten sich begeistert über doppelt so viel Fläche zum Ballspielen, Stöckchenbringen oder Herumtollen mit ihren tierischen Buddies.

Großzügiger Auslauf

Die Hundezone an der U6-Station Thaliastraße wurde im Zuge der Umgestaltung der Bernardgasse vergrößert und erneuert. Ein sicherer Ampelübergang inklusive barrierefreier Rampe zur U-Bahn-Station verbindet jetzt die neue Wohnstraße mit der verdoppelten Auslauffläche für Vierbeiner. Die Zone besteht aus zwei Abschnitten, wobei der Bereich links von der Rampe in etwa 600 m2 umfasst und auf der rechten Seite an die 400 m2 zur Verfügung stehen. Beide Abschnitte sind mit hochwertigem Rasen versehen, der teilweise saniert beziehungsweise neu gepflanzt wurde.

Während die Tiere sich austoben, laden fünf neue Sitzbänke die Herrchen und Frauchen zum Verweilen ein. Außerdem wurden vier Dog-Stations installiert – und ein Trinkbrunnen mit Trinkschale steht zum Durstlöschen nach dem ausgelassenen Spielen bereit.