Glanz für den guten Zweck: Schmuckverkauf des Tierschutzvereins

Edler Schmuck, große Herzen und eine starke Botschaft: Der diesjährige Charity-Verkauf des Wiener Tierschutzvereins begeistert Wiener:innen. Schon am ersten Tag wurde ein Besucherrekord verzeichnet. Noch bis Samstag kann im Herzen Wiens geshoppt und gleichzeitig geholfen werden – zugunsten der Tiere im Tierschutzhaus Vösendorf.

Wer ein besonderes Geschenk sucht – oder sich selbst etwas Gutes tun möchte – wird bei Antik & Co in der Wiener Innenstadt derzeit gleich doppelt fündig. Unter dem Motto „Funkelnde Herzen für Tiere in Not“ bietet der Wiener Tierschutzverein eine große Auswahl an edlen Schmuckstücken. Dabei reicht das Sortiment von Ringen und Ketten bis hin zu antiken Einzelstücken mit Geschichte. Viele stammen aus Nachlässen tierliebender Menschen.

Das Besondere daran: Der gesamte Erlös kommt den Tieren im Tierschutzhaus Vösendorf zugute.

Besucheransturm schon am ersten Tag

Bereits zum Auftakt am 8. Mai war der Andrang groß. Zahlreiche Besucher:innen kamen, um zu stöbern, zu kaufen – und zu helfen. Für MMag.a Dr.in Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins, ist das ein starkes Zeichen:

„Die große Wertschätzung für unser Angebot freut uns sehr – sie zeigt, wie stark die Solidarität mit dem Tierschutz in Wien verankert ist“, sagt Petrovic.

„Wir laden alle herzlich ein, die kommenden Tage zu nutzen, um mit einem Schmuckstück doppelte Freude zu bereiten – sich selbst und unseren Tieren.“

Noch bis Samstag: Sinnvoll schenken zum Muttertag

Gerade rund um den bevorstehenden Muttertag bietet sich der Schmuckverkauf als sinnvolle Alternative zu herkömmlichen Geschenken an. Wer ein Stück mit Stil und Geschichte sucht, das gleichzeitig Gutes tut, ist hier richtig. Fachlich begleitet wird der Verkauf von den Expert:innen von Gold & Co.

Alle Infos auf einen Blick

Ort: Antik & Co, Wipplingerstraße 20, 1010 Wien

Laufzeit: Noch bis Samstag, 10. Mai 2025

Öffnungszeiten: Täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr