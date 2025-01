Ich will mehr vom Leben: BFI lädt zum Weiterbildungstag ein

Am 20. Februar 2025 öffnet das BFI Wien von 15:00 bis 19:00 Uhr seine Türen für den Weiterbildungstag. Unter dem Motto „Ich will mehr vom Leben“ erwartet die Besucher:innen in der Firmenzentrale am Alfred-Dallinger-Platz 1 ein umfangreiches Programm rund um Karriere, Bildung und persönliche Weiterentwicklung – bei freiem Eintritt.

Highlights des Weiterbildungstags

Beratung und Inspiration: Expert:innen stehen für individuelle Fragen bereit, unterstützen bei der Bildungsplanung und finden passende Fördermöglichkeiten.

Professionelle Bewerbungsfotos: Kostenlose Fotosession inklusive Styling von einer Visagistin – perfekt für den nächsten Karriereschritt.

Impulstalks: Praktische Tipps zu Sparstrategien und Budget-Management.

Kinderbetreuung: Die Kleinen können basteln, malen und experimentieren, während die Eltern das vielfältige Angebot nutzen.

200 Euro Rabatt: Besucher:innen profitieren von einem exklusiven Messerabatt auf das Aus- und Weiterbildungsangebot des BFI Wien.

Warum der Weiterbildungstag lohnt

„Zeitgemäßes Wissen und gefragte Kompetenzen sind klare Wettbewerbsvorteile im Arbeitsleben – egal ob beim Ein-, Um- oder Aufstieg“, erklärt Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer des BFI Wien. Der Weiterbildungstag bietet die perfekte Gelegenheit, sich an einem Ort umfassend über Bildungswege zu informieren und den Grundstein für den nächsten Karriereschritt zu legen.

Termin und Ort

Wann: 20. Februar 2025, 15:00–19:00 Uhr

Wo: Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien, 5. OG

Das detaillierte Programm ist online abrufbar unter www.bfi.wien/weiterbildungstag.