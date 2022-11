Igel im Winter gesehen – was tun?

Igel begegnen uns auch jetzt noch ab und zu, sie igeln sich erst ab einer konstanten Temperatur von ca. 6° C für den Winter ein. Die wärmeren Temperaturen locken sie teils doch noch zur Futtersuche hervor. Gesichtete Igel werden gerne von besorgten Findern gerettet. Meist ist das aber gar nicht notwendig, nur, wenn die Tiere weit unter 500 Gramm Gewicht haben oder augenscheinlich verletzt sind. Solche Exemplare können beim Wildtierservice der Stadt Wien gemeldet oder abgegeben werden. Größere und gesunde stachelige Gesellen sollen lieber an ihrem Platz in der Natur belassen werden.

Wildtierservice

Das Wildtierservice der Stadt Wien kann telefonisch oder per E-Mail kontaktiert werden und bietet eine Wildtierfundbox an, bei der in Wien aufgefundene verletzte Tiere fachkundigen Tierpflegerinnen und Tierpflegern übergeben werden können:

Wildtier-Hotline täglich erreichbar von 7:30 bis 22 Uhr unter +43 1 4000-49090 oder unter wildtiere@ma49.wien.gv.at.

Infos und Öffnungszeiten Wildtierfundbox unter www.wildtierservice-wien.at. außerhalb dieser Zeiten kann in Notfällen der technische Permanenzdienst der Stadt Wien unter +43 1 4000-8280 angerufen werden.