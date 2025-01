Iglo-Trendstudie: Unsere Ernährung unter der Lupe

Mit dem Jahresbeginn und guten Vorsätzen rückt die Ernährung für viele in den Fokus. Rund 10 Prozent der Österreicher:innen planen, im Rahmen des „Veganuary“ auf tierische Produkte zu verzichten. Doch wie gesund ernährt sich die Bevölkerung insgesamt? Eine aktuelle Studie von iglo mit 1.000 Befragten beleuchtet Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie die Ernährungsgewohnheiten im Alltag.

Die Befragten bewerten die Ernährungsgewohnheiten der österreichischen Bevölkerung mit einem Mittelwert von 4,9 Punkten auf einer 11-stufigen Skala. Besonders kritisch sind dabei die über 60-Jährigen, von denen fast ein Viertel lediglich 0 bis 3 Punkte vergibt. Sich selbst gegenüber sind die Befragten jedoch milder: Die persönliche Ernährung wird im Durchschnitt mit 5,9 Punkten bewertet. Rund 42 Prozent stellen sich selbst ein gutes Zeugnis aus (7 bis 10 Punkte), während nur 9 Prozent ihre Ernährungsweise als sehr ungesund einstufen.

Omnivor, flexitarisch oder vegan – Wer isst was?

Die Mehrheit (55 Prozent) isst „alles“, also eine Mischkost aus tierischen und pflanzlichen Produkten. Dennoch legen immer mehr Menschen einen stärkeren Fokus auf pflanzliche Ernährung:

Flexitarier:innen: 14 Prozent ernähren sich überwiegend pflanzlich und greifen nur gelegentlich zu Fleisch oder Fisch.

Vegetarier:innen: 5 Prozent verzichten vollständig auf Fleisch, bei den 18- bis 29-Jährigen ist es sogar jeder Zehnte.

Veganer:innen: 2 Prozent geben an, keinerlei tierische Produkte zu konsumieren.

Barbara Schausberger, Ernährungsexpertin bei iglo, betont: „Wer sich omnivor ernährt, sollte den Fokus stärker auf pflanzliche Produkte legen, insbesondere Hülsenfrüchte, um den Empfehlungen für eine ausgewogene Ernährung gerecht zu werden.“

Was bedeutet ausgewogene Ernährung?

Eine ausgewogene Ernährung versorgt den Körper mit allen wichtigen Nährstoffen – von Proteinen und komplexen Kohlenhydraten über hochwertige Fette bis hin zu Vitaminen und Mineralstoffen. Pflanzliche Produkte spielen dabei eine zentrale Rolle. Schausberger empfiehlt, regelmäßig Tiefkühlgemüse in den Speiseplan zu integrieren, um sich den Alltag zu erleichtern: „Tiefkühlgemüse ist nicht nur praktisch, sondern auch nährstoffreich – ideal, um mehr pflanzliche Lebensmittel in die Ernährung einzubauen.“