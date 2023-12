Ihr Kinderlein kommet, so kommet ins Museum

Am 30. und 31. Dezember 2023 öffnet jeweils von 11 bis 16:30 Uhr Poldis Silvesterbastelwerkstatt (ab 3 Jahren). Gebastelt werden niedliche Rauchfangkehrer. Letzter Einlass in die Bastelwerkstatt ist um 16 Uhr. Für Kinder ab fünf Jahren. Preis: Inkludiert im Museumseintritt. Das Basteln ist nur in Begleitung eines Erwachsenen möglich.

Bis 7. Jänner 2024 geht die Themenführung „Leben am Kaiserhof“ an den Start. Die Führung nimmt die Kinder mit auf eine Zeitreise und zeigt, wie das Alltagsleben der kaiserlichen Familie und ihrer Dienerschaft im Schloss Schönbrunn vor 250 Jahren war. Außerdem erfährt man, wie man sich damals kleidete, welche Frisuren man trug und noch vieles mehr. Nähere Informationen und Reservierung sowie Anreisemöglichkeiten und aktuelle Sicherheitsrichtlinien unter +43 1 811 13 239, reservierung@schoenbrunn-group.com und www.kindermuseumschoenbrunn.at