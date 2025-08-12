Gib dein Bestes: Blutspende-Aktion in der Klinik Hietzing

Am 26.08. veranstaltet der Wiener Gesundheitsverbung gemeinsam mit dem Roten Kreuz eine Blutspendeaktion in der Klinik Hietzing.

Ob nach einem Unfall, der Geburt oder für Patienten mit einer schweren Krankheit – in Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt. Das sind fast 1.000 Blutkonserven am Tag. Einer der wichtigsten Gründe, warum Blutspenden so bedeutend ist, ist dass es keinen künstlichen Ersatz für menschliches Blut gibt, weshalb die Versorgung auf freiwillige Spender angewiesen ist.

Eine Gelegenheit sein sprichwörtlich „Bestes zu geben“ bietet sich am 26. August von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr in der Klinik Hietzing. (13., Wolkersbergenstraße 1, Gebäude F). Auf der Seite des Roten Kreuz kann man ganz einfach einen Termin reservieren.

Das Schöne am Blutspenden ist, dass es in der Regel keine großen Risiken birgt. Vor dem Spenden wird man gründlich untersucht, um sicherzustellen, dass man gesund ist und die Spende für einen selbst unbedenklich ist. Nach der Spende sollte man sich etwas ausruhen und viel trinken, um den Kreislauf wieder zu stabilisieren. Es ist auch wichtig, regelmäßig Pausen zwischen den Spenden einzuhalten, um die eigene Gesundheit zu schützen.