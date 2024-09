Im Einsatz: Badner Bahn trotzt dem Unwetter

Die Badner Bahn ist trotz der aktuellen Hochwasserthematik in Ostösterreich weiterhin in Betrieb.

Am Sonntag stiegen die Pegel an der Schwechat in Baden und an der Liesing im Bereich Inzersdorf kritisch an. Sie sanken aber rechtzeitig wieder, ehe betriebliche Einschränkungen notwendig geworden wären. Auch am Montag sind die Pegelstände und die Gesamtsituation unter laufender Beobachtung, um im Fall der Fälle rasch reagieren zu können und betriebliche Maßnahmen zu treffen.

Die gute Nachricht: Die Strecke von Baden zum Quartier Belvedere in Wien ist derzeit im Normalbetrieb befahrbar. Mitarbeiter der WLB beobachten schon seit Tagen laufend vor Ort die Situation hinsichtlich der Pegelstände.

Die für 16. September bereits länger geplante Weichensanierung bei der Endhaltestelle Baden Josefsplatz wird voraussichtlich erst morgen beginnen.

Auch die von den Wiener Lokalbahnen betriebenen Buslinien in Wien und Baden sind derzeit weiter im Einsatz.