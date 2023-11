Im Tiergarten hat man Appetit auf den Herbst

Die bunt gefärbten Blätter verwandeln den Tiergarten Schönbrunn derzeit in eine stimmungsvolle Herbstlandschaft. In der Elefanten-Anlage sind die Blätter allerdings schnell Geschichte. Kaum zu Boden gefallen, werden sie von den Dickhäutern gefressen.

Die Tage werden kürzer, die Bäume verlieren ihr Blätterkleid. Sehr zur Freude der Bewohner des Tiergarten Schönbrunn. Vor allem die Gewichtigsten von ihnen freuen sich über die natürliche Bereicherung ihres Speiseplans. „Unsere Elefanten sind wie Laubsauger auf vier Beinen. Wenn sie morgens in die Außenanlage gehen, sammeln sie mit ihrem Rüssel ein Blatt nach dem anderen auf. Als Elefanten-Pfleger müssen wir daher so gut wie nie den Rechen schwingen“, erzählt Tierpflegerin Jenny Bukowski. Ein Berg aus Laub, mit ein paar Äpfeln darin versteckt, ist eine spannende Beschäftigung für die Elefanten. „Am liebsten klemmen sie sich gleich einen Vorrat an Blättern unter einen Stoßzahn. So haben sie immer etwas dabei und können genüsslich vor sich hin fressen.“ Man könnte sagen: Sie lassen sich den Herbst so richtig schmecken:



c Tiergarten Schönbrunn

Aber nicht nur bei den Afrikanischen Elefanten geht der Herbst im wahrsten Sinne des Wortes durch den Magen. Auch viele andere Pflanzenfresser im Tiergarten lassen sich das herabgefallene Laub schmecken. Die Flusspferde, Panzernashörner, Wasserbüffel und Rentiere beispielsweise freuen sich über die vielen Blätter, die derzeit von den Bäumen rieseln. Vor allem die Blätter von Linde, Ahorn und Birke sind ein willkommener zusätzlicher Leckerbissen. Der bunte Blätterwald, das goldene Licht und die Tiere, die die Sonnenstrahlen genießen: Der Herbst ist eine wunderschöne Jahreszeit für einen Tiergartenbesuch. Davon ist Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck überzeugt: „An kaum einem Ort in der Stadt lässt sich die Natur im Verlauf der Jahreszeiten so intensiv erleben wie im Tiergarten.“

