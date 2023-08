Im Wurstelprater darf kräftig gewühlt werden

Der beliebte Kinderflohmarkt im Prater wirft schon jetzt seine Schatten voraus: Ab 17. August können die limitierten Standplätze von Kindern beantragt werden.

Der Kinderflohmarkt mit allerlei spannenden Angebote für die Kleinen geht am Sonntag, 17. September, von 8 bis 13 Uhr im Wurstelprater (2. Bezirk) über die Bühne. Kleine Verkaufstalente verwandeln einen Bereich in einen Flohmarkt der besonderen Art: Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ finden Spielsachen, Bücher, Stofftiere und vieles mehr neue Eigentümer. Spielsachen, die nicht mehr benötigt werden, aber in Ordnung sind, wollen ein neues Zuhause.

Spenden zugunsten Kinderhospiz

In liebgewonnener Prater-Tradition steht die Spielzeugbörse unter einem guten Zweck: Die Erlöse aus den Standmieten werden zugunsten von schwerkranken Kindern und ihren Familien an den Sterntalerhof gespendet. Und das Schweizerhaus von Familie Karl Kolarik unterstützt die Veranstaltung seit vielen Jahren und verdoppelt auch heuer wieder die eingenommene Summe zugunsten des Kinderhospizes.

Anmeldungen ab 17. August

Eine weitere Einzigartigkeit des Prater-Flohmarktes betrifft die Vergabe: Standplätze werden nur an Kinder vergeben. Doch sie sind limitiert, daher beginnt die Anmeldung schon ab 17. August per E-Mail unter kinderflohmarkt@praterwien.com. Vorname, Nachname sowie das Geburtsjahr des teilnehmenden Kindes angeben. Innerhalb von zwei Werktagen wird der Veranstalter eine Zu- oder Absage zurückschicken. Und es wird betont: „Es gibt keine Warteliste und es werden keine Plätze vor Ort vergeben. Tische sind selbst mitzubringen.“

Weiter Infos und Anmeldung: http://www.praterwien.com