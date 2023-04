Immer mehr ausgesetzte trächtige Katzen in Wien

Obwohl die eigentliche „Babykatzen-Zeit“ erst beginnt, wurden in den letzten Wochen ungewöhnlich viele trächtige Katzen im TierQuarTier aufgenommen. Wurden im Jahr 2022 insgesamt sechs trächtige Katzen im städtischen Tierheim registriert, sind es allein in diesem Jahr schon acht.

Die ausgesetzten Tiere werden sind mitunter in einem sehr schlechten Zustand und benötigen intensive Pflege und medizinische Behandlung, wie der jüngste Fall um die Katze „Minou“ aufzeigt.

Blutige Nase

Einer aufmerksamen Passantin ist es zu danken, dass das verschreckte Kätzchen, das ängstlich unter einem Auto kauerte, den Weg in eine liebevolle Pflegestelle fand. Die Passantin rief die Tierrettung zur Hilfe, die das Tier in Sicherheit brachten. Das einjährige Katzenweibchen hatte einen blutig aufgekratzten Nasenrücken und trächtig mit mindestens drei Katzenbabies.

Fälle ausgesetzter trächtiger Katzen häufen sich. Wie TierQuartier-Betriebsleiter Thomas Benda erklärt, sei das zu dieser Jahreszeit untypisch: „Die klassische Babykatzen-Zeit beginnt mit den wärmeren Frühlingsmonaten gerade erst.“ Im TierQuarTier geht man davon aus, dass in den nächsten Wochen weitere trächtige Katzen bzw. Katzen und ihre Babys Quartier beziehen und sich die Fälle ausgesetzter Fellnasen häufen werden.

Unkastriert trotz Pflicht

„Katzen werden nicht kastriert, werden trächtig und deswegen verhältnismäßig oft ausgesetzt“ so Benda. Durch das Aussetzen sind die Tiere hohem Streß und Gefahren ausgesetzt. Nicht selten nehmen viele Katzen ihre Babys nicht an oder die Kitten versterben kurz nach der Geburt. In Österreich gilt bei Freigängerkatzen eine Kastrationspflicht. Eine Kastration wird ab einem Lebensalter von fünf bis sechs Monaten empfohlen.

Strafe

Wer ein Tier aussetzt macht sich strafbar. Es drohen Strafen bis zu 7.500 Euro. Beim Fundservice für Haustiere der Stadt Wien (01/4000 80 60) können Hinweise zu ausgesetzten Tieren gemeldet werden,

Die baldige Katzenmama Minou kann sich derzeit entspannt auf ihre Kitten vorbereiten. In einer Pflegestelle wird sie umsorgt und kann sich auf ein hoffentlich baldiges Zuhause freuen.