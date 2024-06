Zeitgemäße k.u.k.-Küche im Imperial Riding School Hotel

Inmitten der geschichtsträchtigen Straßen Wiens, genauer gesagt in der Ungargasse, wurde ein neues Kapitel der Kulinarik aufgeschlagen. Das Imperial Riding School Hotel, gestaltet vom renommierten Londoner Designbüro Goddard Littlefair, öffnet seine Türen und bietet der Stadt zwei neue gastronomische Juwelen.

Das historische Gebäude, einst eine k.u.k. Militärreitschule, erstrahlt nun in einem neuen Glanz, der historische Eleganz mit modernem Charme vereint.

Elstar: Tradition trifft Moderne

Das Restaurant Elstar ist das Herzstück des kulinarischen Angebots im neu eröffneten Hotel. Unter der Leitung von Executive Chef Sandro Balogh interpretiert das Küchenteam die traditionelle k.u.k.-Küche auf zeitgemäße Weise. Hier verschmelzen die Aromen Wiens mit östlichen und modernen Einflüssen, was zu einer aufregenden und dennoch vertrauten Geschmackserfahrung führt. Das Elstar ist ein Ort, an dem kulinarisches Erbe respektvoll bewahrt und gleichzeitig neu definiert wird.

Elstar | geöffnet täglich: Lunch 12 – 17 Uhr, Dinner 17 – 23 Uhr (Garten 8 – 22 Uhr)

The Farrier: Ein Ort der Begegnung

Ergänzt wird das Elstar durch The Farrier, ein Café und eine klassische Cocktailbar, die nicht nur durch ihre Getränkeauswahl besticht, sondern auch durch ihre Atmosphäre. The Farrier schafft einen inspirierenden Raum, in dem man die Stunden zwischen den Hauptmahlzeiten angenehm verbringen kann. Ob für einen schnellen Kaffee, einen ausgedehnten Nachmittagstee oder einen exquisiten Cocktail am Abend – hier findet jeder seinen Platz.

The Farrier | geöffnet täglich 17 – 1 Uhr (Küche bis 23 Uhr)

Cameo: Ein Hotel-Shop mit Charme

Ein kleiner, feiner Hotel-Shop für alle – Tourist:innen wie Einheimische – ist das Take-Away Cameo, das mit süßen und pikanten Köstlichkeiten „to go“ sowie kleinen Geschenken eine handverlesene Auswahl für unterwegs und zuhause bietet. Benannt nach dem künstlerischen Stilmittel des Cameo-Auftritts, erinnert das am Weg zur S-Bahn gelegene Take-Away an die historische

Zwischenstation des Hauses als eines der größten Kinos Wiens.

Cameo | geöffnet täglich 7 – 17 Uhr

Der Garten: Ein verborgener Schatz

Ein besonderes Highlight des Imperial Riding School Hotels ist der ehemalige Obstgarten von Kaiser Franz Joseph I. Dieser historische Garten, der hinter der beeindruckenden Originalfassade des Hotels liegt, wurde in einen idyllischen Ort der Entspannung und Freude verwandelt. Mit einer großzügigen Garten-Terrasse und einer Bar lädt dieser versteckte Schatz zu Barbecues, erfrischenden Drinks und geselligen Abenden ein. Der Garten bietet auch einen perfekten Rahmen für Hochzeiten und private Feiern, wobei der historische Charme des Ortes jede Veranstaltung unvergesslich macht.

Imperial Riding School, Autograph Collection Ungargasse 60, 1030 Wien | +43 1 711750

www.imperialridingschool.com

Elstar The Garden | ©Michael Chuang / Good Life Crew The Farrier | ©Cathrine Stukhard Elstar The Garden | ©Michael Chuang / Good Life Crew