Gemeindebau à la carte: Neues Kochbuch ist erschienen

Zehn Kochgruppen des Nachbarschaftsservices wohnpartner haben in „Mahlzeit! Gemeinsam kochen im Gemeindebau“ die besten Rezepte vereint. Buch ist im echomedia Buchverlag erschienen und ab sofort im Buchhandel erhältlich.

Der Wiener Gemeindebau ist mehr als nur ein Symbol für Gemeinschaft und Vielfalt. Rund 500.000 Menschen leben hier mit ihren eigenen Lebensgeschichten. Ihnen zur Seite steht wohnpartner. Neben der Konfliktvermittlung und der sozialen Beratung ist es eine Hauptaufgabe dieses Nachbarschaftsservices, die Menschen im Wiener Gemeindebau zu vernetzen und so den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Dies geschieht etwa durch Initiativen wie den 1. Wiener Gemeindebauchor, Frauen- und Kreativgruppen und natürlich auch den zehn wohnpartner-Kochgruppen, die sich regelmäßig in den Gemeindebauten quer durch ganz Wien treffen.

„Im Vordergrund steht für wohnpartner der soziale Aspekt. Die Nachbarschaft lernt sich bei Gruppenaktivitäten besser kennen und geht im Fall von Konflikten anders, nämlich verständnis- und rücksichtsvoller, miteinander um. Ganz nebenbei werden auch die Integration, der kulturelle Austausch und die Sprachkenntnisse gefördert. Das alles sind hervorragende Zutaten für ein gelungenes Miteinander“, betonen wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer und Josef Cser vom Wohnservice Wien unisono

“Essen verbindet alle Menschen gleichermaßen. Eine gemeinsame Mahlzeit zuzubereiten und zu genießen vereint uns. Durch die Kochgruppen im Gemeindebau treffen Menschen mit den unterschiedlichsten Erfahrungen, verschiedener Altersgruppen und Lebensrealitäten aufeinander: Beim gemeinsamen Kochen entstehen nicht nur neue Gerichte, sondern auch neue Freundschaften, wächst gegenseitiges Verständnis und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.”, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Alles Gute aus aller Welt

Die besten Rezepte aus den Kochgruppen haben es ins soeben erschienene Buch „Mahlzeit! Gemeinsam kochen im Gemeindebau“ geschafft, wobei die große Bandbreite der Gerichte jene der Gemeindebau-Bewohner widerspiegelt. Auf 120 reich bebilderten Seiten finden sich so Rezepte aus aller Welt zu den Bereichen Vorspeisen & Suppen, Hauptspeisen, Desserts, Backen, Picknick, Kinderküche sowie Shots & Smoothies. Als besonderes Service gibt es zu ausgewählten Rezepten Videoanleitungen, die via QR-Code aufgerufen werden können und Zusatzinfos zu einzelnen Zutaten bzw. der Herkunft der Gerichte.

“Dieses Kochbuch vermittelt diesen Zusammenhalt in einzigartiger Weise. Wenn man die Videos zu den einzelnen Gerichten betrachtet, spürt man förmlich die Freude und den Stolz am gemeinsamen Tun. In herausfordernden Zeiten ist dieses Miteinander wichtiger denn je. Durch gelebte Solidarität und ein respektvolles Miteinander stärken wir den sozialen Zusammenhalt in Wien nachhaltig.“, so Gaál.

Das Buch ist im echomedia Buchverlag erschienen und um 24,90 Euro im Handel erhältlich.