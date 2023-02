In der Josefstadt sind die Kids am Wort

Den Kindern und Jugendlichen gehört die Zukunft. Umso wichtiger ist es schon jetzt, dass sie diese gestalten können und auch in der unmittelbaren Umgebung, auf lokaler Ebene, die Möglichkeit bekommen, ihre Visionen in die Tat umzusetzen.

Mitbestimmung

Gleich zwei Veranstaltungen im 8. Bezirk beschäftigten sich konkret mit den Ideen für diese Zukunft. Ende Jänner fand dazu das Kinderparlament statt. „Im Zuge des Kinderparlaments konnten uns die Kinder der Josefstadt (VS Piaristengasse, VS Lange Gasse und VS Zeltgasse) ihre kreativen Ideen präsentieren: mehr Bäume und Grün­flächen, neue Spielgeräte in den Parks, mehr Orte zum Fußballspielen und viele andere tolle Einfälle. Ich bedanke mich herzlich beim Wiener Familienbund für die Organisation und Betreuung der Antragssitzung“, so der ­Josefstädter Bezirksvorsteher Martin Fabisch.

Eine Woche später waren dann die älteren Kids und Jugendlichen am Wort. Im Rahmen des ­Mitbestimmmungstags am 2. Februar tagte auch das ­Jugendparlament und entwickelte Ideen für die Nutzung des ­öffentlichen Raums. Die ­Vorschläge gehen jetzt in die ­Gremien des Bezirks.