In Favoriten backen Omas ab jetzt ihre Pension auf

Wo gibt’s den besten Kuchen? Richtig, bei den Großmüttern.Und diese backen mit Leidenschaft in der “Vollpension”. Nun hat eine weitere Dépendance, die Generationenbackstube in magdas Kantine in Favoriten eröffnet.

Es war einmal vor langer, langer Zeit, im Jahr 2012 beim Verzehr eines trockenen Stück Kuchen in einem Wiener Kaffeehaus…. Mike Lanner und Moriz Piffl, damals auch bekannt als Sozialunternehmer hinter dem ökofairen Maßjeans Label Gebrüder Stitch, vermissen in dem staubigen Moment die saftige Mehlspeis ihrer Omas vom Land. Und starten gedanklich ein Kaffeehaus für Oma-Vermissende mitten in Wien. Über Nacht entsteht der Name “Vollpension”. Aus der Idee wurde ein erfolgreiches Projekt.

Einige der Omas backen seit ein paar Jahren, an den zwei Standorten der Vollpension auf der Wieden und in der Inneren Stadt, ihre Lieblingskuchen, bessern damit ihre Pension auf und teilen dabei nicht nur ihre Kuchen, Mehlspeisen und Torten, sondern auch ihre Lebensgeschichten mit den Gästen. Diese Woche wurde eine weitere Dépendance, die Generationenbackstube in magdas Kantine in der Absberggasse 27 in Favoriten eröffnet.

Süße Köstlichkeiten

Aktuell werden dort neben den berühmten Oma-Kuchen gerade Buchteln und Weihnachtskekse für die Generationen-Cafés produziert. Die Idee hinter dem Projekt „Vollpension“ ist, durch das Backen auch für das soziale Miteinander zu sorgen. Die Senioren arbeiten Teilzeit – ein wichtiger Beitrag gegen die Altersarmut. „Ein ganz großes Dankeschön an das engagierte Team der Vollpension – ihr macht Wien ein Stückchen wärmer“, gratulierte Bürgermeister Michael Ludwig, der sich bei der Eröffnung selbst als als Mehlspeisenliebhaber outete,

Alle weiteren Infos unter www.vollpension.wien