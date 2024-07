In Liesing tanzt jetzt niemand mehr aus der Reihe

Die Aktionen „Bewegt im Park“ und „Gesunder Bezirk“ bringen heuer die Liesinger in Bewegung. Eines der erfolgreichsten Angebote ist jedenfalls Linedancing im Stadtpark Atzgersdorf.

Anzeige

Der Liesinger Günter Haas ist ein wahrer “Haasdampf” in den Gassen des 23. Bezirks. So leitet er zum Beispiel mit den “Canadian Stompers” eine Linedance-Gruppe, die sich regelmäßig im Gasthaus Koci in der Draschestraße 81 trifft. Nun will er den wohl amerikanischsten aller Tänze einem breiteren Publikum zugänglich machen. Und das bei freiem Eintritt.

Finanziert durch den Bezirk wird im Stadtpark Atzgersdorf jeden Donnerstag um 16.30 Uhr unter der fachkundigen Anleitung von Günter Haas und seinem Team von den Canadian Stompers in der Linie getanzt. Einfach vorbei schauen und mittanzen – das Angebot ist kostenlos und macht garantiert Spaß!

Über Line Dance

Line Dance ist eine choreografierte Tanzform, bei der einzelne Tänzer unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen. Die Tänze sind passend zur Musik choreografiert, die meist aus den Kategorien Country und Pop stammt.

“Wir sind ein Verein der die Kunst und Kultur des Line Dance sowie der Country-Music fördert und durch diverse Veranstaltungen diese Kultur den Menschen in Österreich näher bringen möchte.”, so Günter Haas.

Wer sich für Linedance und Country-Klänge interessiert sollte einen Blick auf www.unternehmen1230.at werfen.