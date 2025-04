Das Lastkrafttheater macht wieder einmal in Liesing Halt

Das Lastkrafttheater gastiert einmal mehr in Liesing. Am Dienstag, den 6. Mai um 19 wird im Stadtpark Atzgersdorf bei freiem Eintritt die Komödie „Pension Schöller“ aufgeführt.

Das Konzept des Lastkrafttheaters ist in ganz Österreich einzigartig: Theater wird hin zu den Menschen gebracht. Das wunderbarste an diesem innovativen Konzept: Das Theatererlebnis ist für die Zuseher völlig gratis! Das können Theater Begeisterte am 6. Mai um 19 Uhr im neuen Stadtpark Atzgersdorf in Liesing live ereben. Am Programm steht die fantastische Komödie “Pension Schöller”.

Der Inhalt ist rasch erklärt: Hatten Sie schon immer den Wunsch, einmal ein Nervensanatorium zu besichtigen? Als sich einem schrulligen, reichen Privatier ebendiese Chance bietet, ergreift er sie sofort, weiß aber nicht, dass es sich bei den Gästen der Pension Schöller, die er gerade kennenlernt, keineswegs um Patienten einer Nervenheilanstalt, sondern ganz einfach um etwas schrullige Pensionärsgäste handelt. Er hält sie tatsächlich für „verrückt“.

Der Vorsitzende der Liesinger Kulturkommission Wolfgang Ermischer freut sich: „Der Bezirk fördert hier ein wirklich lustiges Stück. In der entspannten Atmosphäre des Stadtparks Atzgersdorf ist dieses Theater bei freiem Eintritt sicherlich ein Erlebnis!“

Bei Regenwetter wird ins F23, Gastgebgasse 4 ausgewichen.