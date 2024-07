In Mödling feiert der Wein heuer ein Fest

Seit inzwischen 19 Jahren sorgt der Weinbauverein Mödling Wiener Neudorf für das sommerliche Highlight in Mödling: Das Weinfest im wunderschönen Museumspark – so auch heuer wieder.

Anzeige

Vom 26. Juli bis zum 4. August gibt es täglich ein buntes Programm, köstliche Schmankerl – und natürlich die edlen Tropfen der Weinbaubetriebe. Und auch heuer haben sich die Winzer wieder einige Neuerungen einfallen lassen. So gibt es heuer erstmals am 27. Juli einen Familientag mit Programm für Jung und Alt von 14 bis 18 Uhr. Am 1. August steht die erste Trachtennacht im Rahmen des Weinfestes an – ein besonderer Abend für die Jugend mit Musik mit 24 Uhr.

Bürgermeister Michael Danzinger freut sich schon auf das Weinfest und lädt zum Besuch: „Ich finde es toll, was unser Weinbauverein jedes Jahr auf die Beine stellt und bedanke mich bei allen Organisatorinnen und Organisatoren sowie Unterstützerinnen und Unterstützern.“

Das detaillierte Programm gibt es hier zum Download:https://www.moedling.at/Weinfest_im_Museumspark_4