Genuss-Festival: Der Stadtpark wird zur Schlemmermeile

Einmal durch ganz Österreich kosten, ohne dabei die Stadt zu verlassen? Das geht! Beim Genussfestival Wien verwandelt sich der Stadtpark vom 9. bis 11. Mai 2025 in eine wahre Feinschmecker-Oase. Mehr als 100 Aussteller aus allen Bundesländern präsentieren ihre besten Spezialitäten. Ob herzhafte Schmankerl oder süße Verführungen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und das Beste: Der Eintritt ist frei!

Neben den klassischen Markständen gibt es zahlreiche Erlebnisstationen, an denen die Besucher tief in die Welt der Kulinarik eintauchen können. Hier wird nicht nur probiert, sondern auch gelernt: Von der Kunst der Käseherstellung bis zur richtigen Würzung von Speisen – die Hersteller gewähren einen exklusiven Einblick in ihr Handwerk. Dazu gibt es Livemusik, die das Genussfestival auch akustisch zu einem Highlight macht.

„Iss dich durch die Bundesländer“: Österreich auf einem Teller

Ob Vorarlberger Bergkäse, burgenländischer Uhudler oder kärntnerischer Reindling – das Genussfestival ist eine kulinarische Reise durch die neun Bundesländer. Dabei setzen die Aussteller auf regionale Qualität und traditionelle Handwerkskunst. Besucherinnen und Besucher können sich durch das reiche Sortiment probieren: Von Bockshornklee-Käse bis zu Preiselbeer-Blutwurst gibt es viel zu entdecken. Ein besonderes Highlight sind die Verkostungen, bei denen Produzentinnen und Produzenten persönlich ihre Spezialitäten vorstellen.

Von Wald & Wiese bis Wasser & Erde: Was gibt’s Neues?

Neben traditionellen Leckerbissen wartet das Genussfestival auch mit innovativen Kreationen auf. Wer schon immer einmal Grammel-Pesto oder eingerexte Mohnnudeln probieren wollte, ist hier genau richtig. Die Palette reicht von nachhaltigen Superfoods bis hin zu modernen Neuinterpretationen alter Klassiker. Sogar Kaviar aus den Alpen oder schwarzes Emmer-Brot lassen sich hier finden. Damit beweisen die Aussteller eindrucksvoll, dass sich Tradition und Moderne perfekt ergänzen können.

Drei Tage im Kulinarik-Paradies: Für Feinschmecker und Familien

Das Genussfestival ist nicht nur ein Paradies für Feinschmecker, sondern auch ein perfektes Ausflugsziel für die ganze Familie. Ob jung oder alt, Gourmets oder Gelegenheitsgenießer – jeder findet hier seine persönlichen Lieblingsprodukte. Der Stadtpark bietet dabei die ideale Kulisse: Umgeben von frischem Grün und mit Blick auf den Wienfluss schmecken die Spezialitäten gleich doppelt so gut. Also: Hunger mitbringen, Lieblingsspezialitäten entdecken und das Beste aus Österreich genießen. Mahlzeit!

Genussfestival Wien

Stadtpark, 1030 Wien

Freitag, 9. Mai 2025, 11–21 Uhr

Samstag, 10. Mai 2025, 10–21 Uhr

Sonntag, 11. Mai 2025, 10–17 Uhr

Eintritt frei!

festival.genussregionen.at