In Ottakring z’Haus mit Nachmittag des Wissens

Hochinteressanter Info-Nachmittag mit vielen sozialen Organisationen und Vereinen. Einfach hinkommen ins “Haus Liebhartstal”.

Einen ganz speziellen Nachmittag gibt es am 23. Oktober in der Ottakringer Straße 264: Viele soziale Organisationen aus dem Bezirk zeigen im „Haus Liebhartstal“, was sie können: Grätzlpolizei, Klinik ­Ottakring, Fonds Soziales Wien, ÖHTB-Fahrtendienst, Pensionistenverband, Pensionsversicherung, Volkshilfe und Volkshochschule sind mit dabei.

Einfach hinkommen

Zudem öffnet das Pensionistenwohnhaus selbst seine Türen und zeigt die Pensionistenklubs ebenso wie die Brauwerkstatt, die haus­eigene Forschungsküche und den Bereich Ehrenamt der Häuser zum Leben. Vorort werden auch Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp und die Seniorenbeauftragte des Bezirks sein. Für das Rahmenprogramm am Mittwoch, 23.10., von 14 bis 17 Uhr sorgen ein Kinderchor und Tanzgruppen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, jeder kann vorbeikommen.

Küchenprofis im 10 Jahre alten Haus Liebhartstal: In der Forschungsküche der Häuser zum Leben wird „gezaubert“.