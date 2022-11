In Schönbrunn beginnt das Warten auf Weihnacht

Alle Jahre wieder beginnt die Vorfreude auf das schönste Fest des Jahres mit dem Aufstellen des Weihnachtsbaumes vor dem Schloss Schönbrunn. Schon im Sommer haben die ÖBf-Förster in ihren Revieren nach einem geeigneten Exemplar Ausschau gehalten.

Eröffnung

Mitte September fiel schließlich die Entscheidung auf eine rund 18 Meter hohe Fichte aus dem ÖBf-­Forstrevier Münichreith in Niederösterreich. „Wir sind glücklich, einen so verlässlichen und kundigen Partner zu haben“, ­bedankt sich Weihnachtsmarkt-Veranstalterin Gabriela Schmidle. Geschmückt mit 1.000 LED-Lichtern wird er erstmals bei der Eröffnung am 19. November in seiner ganzen Pracht erstrahlen.