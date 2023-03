Gute Neuigkeiten für die Heurigengegend

Am Rande der Stadt erfreut sich ein einzigartiger Bioladen in Stammersdorf größter Beliebtheit: „Die Naturgreißlerinnen“ Annekatrin und Ena haben ihr Geschäft direkt an der Endstation der Straßenbahnlinien 30/31 eröffnet, es ist also aus ganz Floridsdorf leicht erreichbar. Die Adresse lautet Josef-Flandorfer-Straße 2/1. Dort muss man einfach hin! „Bei uns finden Sie alle biologischen Lebensmittel“, versprechen die beiden. „Zum Beispiel Frischmilch, Joghurt und Käse, auch aus Schaf- und Ziegenmilch, Brot, Kuchen, Gebäck, frisches Obst und Gemüse.

Auch Fleischliebhaber kommen hier nicht zu kurz: Als Leckerbissen gilt die haltbare Wurst aus Angusrind. Natürlich kann man die Köstlichkeiten auch gleich vor Ort probieren: entweder im Geschäft in einem frisch renovierten, sehr gemütlichen Bereich oder, bei warmen Temperaturen, draußen mit netten Sitzgelegenheiten. Dort werden auf Wunsch auch eine hausgemachte Suppe, Limonaden, warme Getränke und Kuchen serviert. Also nichts wie hin: In Stammersdorf gibt es nicht nur Heurigen!