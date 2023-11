Industriegeschichte(n) im Bezirksmuseum Liesing

Der „Verein für Industriegeschichte Liesing (VIGL)“ ist am Freitag, 17. November, zu Gast im Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) und stellt im Festsaal ab 19.00 Uhr die Publikation „Liesinger Industriegeschichten“ vor.

Der Verein für Industriegeschichte Liesing besteht seit Februar 2023 und hat sich zum Ziel gesetzt, Personen im Bezirk für die Industriegeschichte im 23. Bezirk auf niederschwelligem Niveau zu interessieren und zu begeistern. Ziel des Vereines ist die historische Aufarbeitung der Industriegeschichte in Liesing. Im Zuge dessen haben die ehrenamtlichen Mitglieder eine Broschüre erstellt, die aus dem Bezirkskulturbudget unterstützt wurde. Diese wird nun am 17.11. im Bezirksmuseum präsentiert.

In der neuen Broschüre sind interessante Angaben zur Historie von Industrie und Gewerbe im 23. Bezirk enthalten. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldungen wird ersucht: Telefon 0664/187 84 87.

Liesings Bezirksvorsteher Gerald Bischof spricht einleitende Worte. Die Produktion des informativen Druckwerks wurde durch den Bezirk gefördert. Museumsleiterin Heide Liebhart begrüßt die Teilnehmer an dieser Veranstaltung. Die Mitglieder des Vereins freuen sich auf den Austausch von Erinnerungen an frühere Betriebe mit den Besuchern. Gegen eine Spende in der Höhe von 10 Euro wird der aufschlussreiche Band im Museum abgegeben. Auskünfte per E-Mail: liesing.bm23@gmail.com.

