Info-Center: Der Wiental-Kanal kommt an die Oberfläche

Eine neue Dauerausstellung gibt ab Jänner 2025 interessante Einblicke in die faszinierende Unterwelt der Stadt , von den Anfängen in der Römerzeit bis hin zu Zukunftsplänen.

Seit März 2024 wird am Gaudenzdorfer Gürtel, oder besser darunter, gebaut. Dort befindet sich für die kommenden drei Jahre das Zentrum des Baugeschehens für den neuen Wiental-Kanal samt Infocenter. Hier können Besucher ab Jänner 2025 die Wiener Kanal-Unterwelt einfach an der Oberfläche erkunden. Das multimediale Infocenter „Über Unten“ bei der Tunnelbaustelle zum Wiental-Kanal begleitet damit das größte Kanalbauprojekt in der Geschichte von Wien Kanal und bietet einen völlig neuen Einblick in das Abwassermanagement der Stadt.

Das Infocenter ist in drei Bereiche geteilt. Vom Startschacht mit sieben Meter Durchmesser über ein Kanalrohr in Originalgröße bis hin zum futuristischen Sammelbecken mit Videos, Farbspielen und einer spannenden Erzählung wartet eine Stunde voller Aha-Momente. Begleitet wird das Ganze von einem kostenlosen Audio Guide zum Download. So können Interessierte jederzeit, auch von zu Hause in die Ausstellung eintauchen oder nachhören.

Dazu Projektleiter Josef Gottschall: „Die Arbeit des Wien Kanal-Arbeiters von damals wie heute wird lebendig. Von Typhus und Cholera als Auslöser für den professionellen Ausbau der Kanalisation in Wien bis zu interessanten Details über moderne Tunnelbaumaschinen und dem digitalen Abwassermanagement werden viele spannende Themen aufgegriffen. “

Termine für Führungen vor Ort ab 9. Jänner 2025 kann man unter www.ueberunten.wien schon jetzt buchen.

Umfassende Information

Jetzt wurde das Info-Center von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Gemeinderätin Angelika Pipal-Leixner, Wien Kanal Direktor Andreas Ilmer sowie den Bezirksvorstehern Markus Rumelhart, Nikolaus Ebert, Michaela Schüchner, Dietmar Baurecht und der stv. Bezirksvorsteherin Barbara Marx eröffnet.

Das moderne Gebäude gleich neben der U4-Station Margaretengürtel sieht von oben aus wie ein Siphon. Es tauchte auch schon der Name „Nautilus” auf, eine Urzeitschnecke, nach der Jules Verne sein Unterseeboot für seine Reise in 20.000 Meilen unter dem Meer taufte. Das Gebäude erinnert von außen tatsächlich an eine bunte Unterwasserstation, gestrandet mitten in Wien. Wer über den „Startschacht“ eintritt, begibt sich auch auf eine Expedition in die Stadt unter der Stadt.

Wien Kanal Direktor Andreas Ilmer: „Wir haben die Ausstellung bewusst so gestaltet, dass auch jene, die noch nie darüber nachgedacht haben, wohin ihre Abwässer in der Stadt fließen, neugierig werden. Wir sprechen vor allem Kinder und Jugendliche an. Auch für Erwachsene ist das Eintauchen in unsere Welt unter der Stadt spannend. Zudem fungiert das Infocenter als Bindeglied zwischen den Bauarbeitenden und der Wiener Bevölkerung.“

Die Öffnungszeiten:

Ab 9. Jänner 2025: Donnerstag 14 bis 19 Uhr, Freitag 9 bis 1 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr. Feiertag geschlossen.

Führungen zu jeder vollen Stunde, letzte Tour eine Stunde vor Schluss. Maximal 25 Personen pro Tour. Kinder sind in Begleitung von Erwachsenen herzlich willkommen. Sonderführungen für Gruppen gerne auf Anfrage.

Anmeldung: Anmeldungen werden empfohlen und sind online möglich: www.ueberunten.wien. Termine: ab 09.01.2025.