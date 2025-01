Inklusion tanzt heuer Hand in Hand am Ball der Bälle

Der Favoritner Alexander Gabler mit Down-Syndrom debütiert heuer dank des Vereins “Ich bin O.K.” am Wiener Opernball.

Das große Herz von Alexander Gabler schlägt im 3/4-Takt. Seiner Leidenschaft für das Tanzen ermöglicht dem Favoritner der Kultur- und Bildungsverein „Ich bin O.K.“,. Dieser wurde im Jahr 1979 von Dr. Katalin Zanin gründet und hat es sich seitdem zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Behinderung einen gleichberechtigten Stellenwert im kulturellen Leben zu ermöglichen, soziale Barrieren abzubauen und Sensibilität für eine inklusive Gesellschaft zu fördern.

Ein Traum wird wahr

Der heute 28jährige, der im Sonnwendviertel wohnt, besucht seit 2023 jeden Donnerstag die Ballroom Dance Klasse im „Ich bin O.K. Tanzstudio“. Dieses Jahr ist für ihn aber ein ganz besonderes. Am 27. Februar wird er mit Tanzpartnerin Franziska Sares, die ebenfalls mit dem Down-Syndrom lebt, am Ball der Bälle debütieren. „Ich freue mich schon auf den Operball und es ist eine Ehre, ihn eröffen zu dürfen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal machen kann.“