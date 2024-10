Innere Stadt feiert Bezirks Business Award!

Feierliche Stimmung herrschte im Wappensaal des Alten Rathauses bei der Vergabe der Bezirks Business und Medical Awards.

An die 110.000 Leser:innen haben sich beim Online-Voting beteiligt und ihre Stimme für ihr Lieblingsunternehmen abgegeben – viele davon für den 1. Bezirk. Das Ergebnis: Unter den Top 3 in den Kategorien Klein-, Mittel- und Großbetriebe fand sich eine bunte Mischung an Unternehmen verschiedenster Branchen – von Handwerk bis Handel. Das freute auch Bezirkschef Markus Figl, für den sich die Innere Stadt durch „Vielfalt und Qualität“ auszeichnet: „Sie alle haben es verdient!“, so der Bezirksvorsteher.

Tradition & Family Business

Abräumer des Abends waren viele Traditions- und Familienbetriebe. So durfte sich sowohl die “Alte Leopoldsapotheke” mit über 200-jähriger Geschichte über einen Preis freuen, genauso wie das ebenso alteingesessene Unternehmen “Bösendorfer” und der Geschirrspezialist “Haardt & Krüger”. Im wahrsten Sinne des Wortes familiär geht es bei “Köse Badkultur”, “Transaustria Reisebüro” und “easylife” zu. Doch für alle Gewinner:innen gilt: Was man gerne macht, macht man gut – und das sieht man!

Die Gewinner

Bezirks Medical Award



Juvenis Medical Center

Alte Leopoldsapotheke

Dr. Johannes Matiasek

Bezirks Business Award

Kleinbetriebe

1. Platz: Haardt & Krüger

2. Platz: Kokron Immobilien

3. Platz: Transaustria Reisebüro

Mittelbetriebe

1. Platz: John Harris Fitness

2. Platz: Köse Badkultur

3. Platz: Reformhaus Staudigl

Großbetriebe

1. Platz: easylife

2. Platz: Helvetia Versicherungen AG

3. Platz: Bösendorfer