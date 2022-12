Innovatives Fitnesstraining für alle Bedürfnisse

Online-Workouts sind keine Neuigkeit, der Anbieter bodi.zone bietet jedoch mehr, als wir von diversen Fitness-Plattformen kennen: Auf einem Splitscreen sind das Trainings­video und das eigene Training wie in einem Spiegel zu sehen. Dieses wird aufgezeichnet und lässt sich für Feedback an die Fitnessexperten senden. So erhält man im Nu Verbesserungsvorschläge. Und: Für dieses Online-Training wurden die Trainingsvideos von Fitness­experten und Leistungssportlern nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ­erstellt. Unpassende Übungen sowie gesundheitsschädliche ­Praxis ohne Kontrolle gehören damit der Vergangenheit an.

Das steckt dahinter

Hinter bodi.zone steht u. a. der österreichische Personal ­Trainer, Coach, Sporttherapeut und Profisportler Marcel Ott. Die Methode ist für jedes Alter und jedes Fitnessniveau geeignet. Wer noch unschlüssig ist und den inneren Schweinehund überwinden muss, kann diverse Workouts wie Yoga, Trainingstipps für Läufer und Rücken-Mobility for free testen!