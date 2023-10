Tag des Brotes: Dieses Brot hat einen knusprigen Beat

Brot nicht nur schmecken, sondern auch hören: Heute ist der internationale Tag des Brotes und das kann man nicht nur schmecken, sondern auch hören.

Die Traditionsbäckerei DerMann hat sich zu Ehren des wichtigen Grundnahrungsmittels etwas Besonderes überlegt und präsentiert den BrotBeat. Der Song besteht aus den Brot-Klängen, die durch Verpacken, Anfassen, Schneiden oder Essen entstehen und ist mit einem coolen Beat unterlegt. Gemeinsam mit dem Wiener Kreativkollektiv um Assim Records Studios wird die Welt der Musik mit dem neuen Song ein wenig auf den Kopf gestellt.

Wir waren selbst höchst überrascht, wie gut unsere Brote klingen (Michael Mann)

Während eines Besuchs in der renommierten Bäckerei DerMann in Liesing stellten die Mitglieder des Kollektivs fest, dass jedes Brot nicht nur einzigartig aussieht und schmeckt, sondern auch über einen ganz eigenen Klang verfügt. Mit Brotsorten wie Bio Oberweidener, Krustenlandler, Tiroler Mann und (N)ur Korn haben sie begonnen, Bass- und Melodie-Verläufe zu basteln und so den einzigartigen Sound jedes Brotes von DerMann einzufangen.

Durch sorgfältige Arrangements und die Anwendung von Effekten entstand der faszinierende BrotBeat, der smoothe Techno-Sounds aus den Broten zum Leben erweckt.

„Wir waren selbst höchst überrascht, wie gut unsere Brote klingen und freuen uns unseren Kundinnen und Kunden neben dem kulinarischen nun auch den auditiven Genuss unserer Brote näherzubringen“, so Bäckereimeister Michael Mann.