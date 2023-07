Jamaica-Feeling im Burgenland

Musikalische Highlights, breit gefächerte Workshops und eine große Kinderwelt – das One Love Festival sorgt wieder für positive Vibes am Festivalgelände Wiesen.

Gleichheit, Hoffnung und Liebe – Reggae steht nicht nur für Musik. Reggae ist auch immaterielles Weltkulturerbe, musikalischer Ausdruck sozialer Missstände, aber auch von Zusammenhalt und Einigkeit. Das ONE LOVE FESTIVAL möchte in aktuell aufreibenden Zeiten die Menschen wieder miteinander verbinden und einen Ort schaffen, an dem alle gleich sind und gleichzeitig etwas Besonderes sind. Zwei Tage mit fantastischer Musik und einem respektvollen Miteinander unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Alter. Ob als Kurzurlaub mit anderen Musikbegeisterten, als Familienausflug oder einfach als Auszeit vom Alltag – das ONE LOVE FESTIVAL hat viele Facetten.

Headliner

Mit dem deutschen Reggae Star GENTLEMAN, dem Fireman CAPLETON & ANTHONY B, Jamaikas golden Voice LILA IKE, ALBOROSIE, TARRUS RILEY und der lebenden Legende HORACE ANDY stehen die Headliner bereits fest.

Auch dieses Jahr bringt euch Bunfiresquad wieder original Jamaica-Vibes in einer der schönsten Festival Locations Europas. Das Line-Up würdigt mit Dubblestandart, Rekall, The Rocksteady Conspiracy, House of Riddim, Badmandi und die Rootzbuam, sowie Dub Tribe Rising auch die bekanntesten Künstler:innen der heimischen Szene. Das ist nicht genug? Im Anschluss an die Konzerte lädt an beiden Abenden ein DJ-Set von G-Spot Sound & Baba Sound auf der Second Stage (powered by Radio Superfly) ein zum Weitertanzen und Feiern. Entspannung verspricht dafür die gemütliche CBD Lounge (powered by Bushdoctor), ein kleiner Kunstmarkt, lukullische Genüsse und erfrischende Drinks. Die legendäre Wiesen-Food-Area bietet ein breites internationales Angebot aus der thailändischen, indischen oder äthiopischen Küche sowie regionale Schmankerln, mit oder ohne Fleisch.

INFO

4. und 5. 8. 2023

7203 Wiesen

onelovefestival.at