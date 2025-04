“Jane”: Neue Ausstellung von Starfotograf Baumann

Manfred Baumann, international gefeierter Fotograf und bekannt für seine eindrucksvollen Portraits von Hollywood-Stars, präsentiert seine neueste Ausstellung „Jane“ im eleganten Ambiente des Wiener Grand Hotels. Der gebürtige Österreicher, der als offizieller Ambassador von Jane Goodall agiert, zeigt dort seine schönsten Aufnahmen der weltberühmten Primatenforscherin.

Über Jahre hinweg hat Baumann bewegende Momente im Leben von Jane Goodall eingefangen und ihre beeindruckende Persönlichkeit in authentischen Bildern festgehalten. Seine Fotografien bieten nicht nur einen intimen Einblick in das Schaffen der engagierten Forscherin, sondern transportieren auch ihre Botschaft für eine bessere Welt.

Hollywood-Glamour trifft Naturverbundenheit

Neben den berührenden Bildern von Jane Goodall dürfen sich Besucher auch auf eine Auswahl der spektakulärsten Hollywood-Portraits freuen. Stars wie Angelina Jolie, Bruce Willis oder Natalie Portman standen bereits vor Baumanns Kamera – und seine Werke sind bekannt dafür, die besondere Aura der Porträtierten einzufangen.

Doch Baumann zeigt mehr als nur berühmte Gesichter: In der Ausstellung werden auch atemberaubende Landschafts- und Tieraufnahmen präsentiert, die der Fotograf unter anderem im Auftrag von National Geographic geschaffen hat. Sie spiegeln seine tiefe Leidenschaft für die Natur wider und verdeutlichen seine Mission, Bewusstsein für den Schutz unseres Planeten zu schaffen.

Ein besonderes Highlight: Die stille Auktion

Ein besonderes Highlight der Ausstellung war die stille Auktion, bei der Besucher die Möglichkeit hatten, einzigartige Werke von Manfred Baumann zu ersteigern – und gleichzeitig ein Zeichen für Engagement und Hoffnung zu setzen. Drei verschiedene Formate standen zur Auswahl:

30 x 45 cm (Startpreis: 50 Euro)

(Startpreis: 50 Euro) 40 x 60 cm (Startpreis: 75 Euro)

(Startpreis: 75 Euro) 50 x 75 cm (Startpreis: 150 Euro)

Interessierte gaben vor Ort auf bereitgestellten Gebotskarten ihren Namen, das Gebot sowie ihre Kontaktdaten an und warfen diese in entsprechende Boxen. Die stille Auktion endete um 20 Uhr – den Zuschlag erhielten die jeweils höchsten Gebote. Die glücklichen Gewinner:innen konnten ihre ersteigerten Werke noch am selben Abend direkt mitnehmen oder die Spende alternativ überweisen.

Der Erlös der Auktion kommt den Projekten des Jane Goodall Institute Austria zugute – jede Gebotserhöhung trägt dazu bei, die wertvolle Arbeit der Organisation zu unterstützen.

Mit der Leica auf der Suche nach dem perfekten Moment

Immer an seiner Seite: seine Leica-Kamera. Mit ihr gelingt es Manfred Baumann, die Schönheit und Verletzlichkeit unserer Erde in beeindruckenden Bildern einzufangen. Seine Werke sind mehr als nur Fotografien – sie sind emotionale Zeugnisse einer Welt, die es zu bewahren gilt.

Weitere Informationen zur Ausstellung „Jane“ und zu Manfred Baumanns Arbeit finden Sie unter: manfredbaumann.com/jane-goodall.