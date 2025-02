After-Work & Silent Disco: Feiern mal anders im Jaz in the City

Nach einem langen Arbeitstag sehnt man sich nach einem entspannten Ausklang in stilvollem Ambiente. Genau das bietet die Electric Lobby im Jaz in the City Vienna!

Ab 13. Februar verwandet sich einmal im Monat die angesagte Hotel-Lobby in einen pulsierenden After-Work-Hotspot mit DJ-Sounds, exquisiten Drinks und köstlichen Snacks. Von 18 bis 23 Uhr können sich Besucher*innen auf eine besondere Mischung aus Musik, Genuss und stilvoller Atmosphäre freuen.

Und das Beste: Der Eintritt ist frei!

Ein After-Work-Event der Extraklasse

Die Electric Lobby ist mehr als nur eine Bar – sie ist ein Erlebnis! Jeden Monat sorgen DJ’s aus den angesagtesten Wiener Clubs für mitreißende Beats, während man bei leckeren After-Work-Bites und Drinks entspannen kann. Die gelungene Kombination aus exklusiver Musik und stylischer Umgebung macht die Electric Lobby zur perfekten Location, um mit Freund*innen, Kolleg*innen oder neuen Bekanntschaften einen unvergesslichen Abend zu verbringen.

Silent Disco: Valentinstag mal anders

Zum Valentinstag setzt Jaz in the City Vienna noch einen drauf: Die Silent Disco am 14. Februar 2025 von 21 bis 3 Uhr verspricht ein einzigartiges Partyerlebnis! Egal, ob verliebt, Single oder mit der Crew unterwegs – hier feiert jede*r die Liebe zur Musik. Besucher*innen erhalten kabellose Kopfhörer und können zwischen verschiedenen Musikrichtungen wählen: House, Electronic, HipHop & Pop oder Alternative, Indie & Rock – du entscheidest, zu welchem Beat du tanzen möchtest.

DJ-Battle: Robert Hitch vs. Steve Shyd

Ein weiteres Highlight der Silent Disco ist das DJ-Battle zwischen Robert Hitch und Steve Shyd. Die beiden DJs treten gegeneinander an und liefern sich ein musikalisches Duell, das für ordentlich Stimmung sorgt. Wer die Tanzfläche erobern wird? Das entscheidet das Publikum mit seiner Begeisterung!

Exklusive Beauty-Aktion für den perfekten Look

Damit der Abend nicht nur musikalisch, sondern auch optisch ein Highlight wird, gibt es von 21 bis 22 Uhr ein exklusives Valentinstags-Special: Die Visagistinnen von Cambio Cosmetics stehen bereit, um das perfekte Make-up für die Nacht zu zaubern oder für ein schnelles Fresh-up zu sorgen.