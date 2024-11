Jingle BELL: Weihnachtsmarkt für Hunde wartet in Mauer

Der stimmungsvollste Hundeweihnachsmarkt Wiens feiert in diesem Jahr sein siebtes Jubiläum und findet erneut am ersten und zweiten Adventwochenende statt und das mit wechselnden Ausstellern. In der malerischen Kulisse des festlich dekorierten Gastgartens des Weinguts Steinklammer präsentieren von 30.11 bis 1.12. und vom 7.12. bis 8.12. (jeweils 10 -18 Uhr) engagierte Manufakturen aus ganz Österreich liebevoll hergestellte Produkte für Hunde und ihre Menschen.

Das Sortiment reicht von praktischem Hundezubehör über weihnachtliche Geschenke bis hin zu köstlichen Leckereien für unsere viebeinigen Freunde. Hier erwarten Sie Hunde-Kekse und Kuchen, stilvolle Hunde-Accessoires wie Halsbänder und Leinen, maßgeschneiderte Brustgeschirre, Maulkörbe, hochwertiges Trainingszubehör, gemütliche Schlafplätze und unterhaltsames Hundespielzeug. Für Frauchen und Herrchen Für die Zweibeiner gibt es praktische Taschen, hübsche Accessoires und wärmende Kleidung für entspannte Spaziergänge. Besucher haben zudem die Möglichkeit, wunderschöne Erinnerungsfotos mit ihren geliebten Vierbeinern zu machen und sich von erfahrenen Hundetrainern beraten zu lassen. Der Markt bietet auch fröhliche Weihnachtsdekorationen und edle Einrichtungsgegenstände für den Hundehaushalt. Die Charity-Partner sind der Non-Profit-Verein „Pfotenmarkt auf Rädern – Tiertafel für Haustiere“ sowie Ösi-Greys, die sich für aus der Rennindustrie ausgemusterte Greyhounds einsetzen. Da sich an jedem Wochenende unterschiedliche Aussteller präsentieren, lohnt es sich, an beiden Wochenenden vorbeizuschauen! Der Markt findet bei jedem Wetter im Freien statt, und die Besucher können sich auf köstliche Weine, hausgemachten, wärmenden Punsch und leckere Snacks freuen. Der Eintritt ist frei, Hunde sind natürlich herzlich willkommen! Weitere Informationen finden Sie unter www.hundeweihnachtsmarkt.at.