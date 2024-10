Johann Strauss als multimediales Erlebnis

Bei der Art- & Tech-Ausstellung “Johann Strauss – New Dimensions” wird das Leben und Werk des Walzerkönigs virtuell erlebbar.

Kein Silvester, an dem man nicht um Mitternacht zum „Donauwalzer“ beschwingt ins neue Jahr tänzelt – aber nicht nur mit diesem Stück hat sich Komponist Johann Strauss unsterblich gemacht. Auch seine Operetten wie „Die Fledermaus“ oder „Der Zigeunerbaron“ stehen heute noch auf den Spielplänen großer Bühnen.

Neue Dimension

2025 wird der 200. Geburtstag des „Popstar“ von einst gefeiert. Das neue Johann-Strauss-­Museum in der City stimmt sich aber schon ab 7. November mit „Johann Strauss – New Dimensions“ auf das Jubiläumsjahr ein. Die Art- & Tech-Ausstellung macht das Leben und Werk des Künstlers immersiv und interaktiv erlebbar. Auf 900 Quadratmetern wird den Besuch­er:in­nen eine multime­diale „Symphonie“ geboten – inklusive bewegungssensiblem Kopfhörersystem, das erstmals in Österreich bei einer Ausstellung zum Einsatz kommt.

Eigenkomposition

Absolutes Highlight: An der Komponiermaschine kann man seinen ganz persönlichen Walzer gestalten und anschließend als Audiodatei herunterladen – zum Mitnehmen und immer wieder Anhören für zuhause.

Alle Infos: johannstraussmuseum.at